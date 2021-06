Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Für den Aktienmarkt ist das fundamentale Umfeld ambivalent,



Zum einen würden die Perspektiven einer konjunkturellen Erholung für Unterstützung sorgen, zum anderen komme mit guten Konjunkturdaten auch der Tag näher, an dem die Notfallmaßnahmen seitens der Notenbanken zurückgefahren würden. Nachdem die Tapering-Diskussion in den letzten Wochen etwas an Schärfe verloren habe, könne diese schnell wieder Fahrt aufnehmen. Noch zeige sich der Aktienmarkt robust und habe auch am Freitag mit einem Plus schließen können. Angesichts der weiterhin hohen Bewertungen scheine das Potenzial auf der Oberseite aber kleiner als auf der Unterseite.



Das technische Umfeld sei kurzfristig noch als konstruktiv zu werten, wenngleich auffällig sei, dass die Dynamik auf der Oberseite zu wünschen übriglasse. So gebe auch der ADX weiter nach, was aktuell auf eine eher trendschwache Marktphase schließen lasse, ungeachtet des in der letzten Woche markierten neuen Allzeithochs. Auch der Blick auf den Wochenchart stimme zurückhaltend. MACD und Stochastic hätten das jüngste Hoch nicht mit eigenen Bestmarken begleitet. Verkaufssignale seien zwar nicht vorhanden, dennoch scheine Vorsicht angemahnt. Sollten sich Rücksetzer einstellen, fänden sich Haltemarken bei 15.477 und in der Zone 15.350/400, u.a. in Form der 21-Tagelinie. (07.06.2021/ac/a/m)





