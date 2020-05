Wien (www.aktiencheck.de) - Da die US-Märkte gestern feiertagsbedingt geschlossen hatten, war der Nachrichtenfluss eher dünn, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Deutsche Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) (+7,5%) habe gestern mit der deutschen Bundesregierung eine formelle Vereinbarung über ein EUR 9 Mrd. schweres Rettungspaket fixiert. Demzufolge werde der Staat via seinem Wirtschaftsstabilisierungsfonds eine stille Beteiligung eingehen (EUR 5,7 Mrd.), einen abgesicherten Kredit (EUR 3 Mrd.) zur Verfügung stellen und erhalte gleichzeitig eine 20%-Beteiligung (EUR 300 Mio.) via Kapitalerhöhung. Die EU-Kommission müsse diesem Paket noch zustimmen, die Airline werde wohl Zugeständnisse (Abtretung von Landerechten, CO2-Einsparungen) machen müssen.Der französische Pharma-Konzern Sanofi (ISIN FR0000120578/ WKN 920657) (+0,9%) wolle einen Großteil seiner 20,6%-Beteiligung an Regeneron Pharmaceuticals (ISIN US75886F1075/ WKN 881535) im Gesamtwert von USD 13,2 Mrd. abstoßen. (26.05.2020/ac/a/m)