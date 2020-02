Dieser vollständige Stopp führe zu schwerwiegenden Konsequenzen in vielen Branchen: Eine Automobilfabrik, die normalerweise im Drei-Schicht-Betrieb arbeite, werde einen Produktionsausfall von zwei Monaten nicht durch eine Verdoppelung der Produktion in den kommenden zwei Monaten kompensieren können. Unternehmen, die aufgrund des Stillstands in die Insolvenz rutschen würden, würden nicht über Nacht wieder aufgebaut.



In einem sehr optimistischen Szenario, in dem die Parteiführung die sofortige Aufhebung aller Zwangsmaßnahmen beschlösse, würde es einige Wochen dauern, bis alle Arbeiter wieder an ihren Arbeitsplätzen wären und alle Lieferketten wieder normal liefen. Bei einer Normalisierung ab Mitte März würde das einen Zeitraum von gut zwei Monaten bedeuten, in dem die Wirtschaft nur mit etwa halber Kapazität liefe.



Per saldo ginge der chinesischen Volkswirtschaft ein Monat an Wirtschaftsleistung verloren. "Wie viel davon aufgeholt werden kann, ist fraglich", so Mlinaric. "Entgegen den Schätzungen vieler Analysten, die ihre Wachstumsprognosen für China von 5,5 bis 6,0 Prozent auf immer noch beachtliche 4,0 bis 4,5 Prozent reduziert haben, würde ein solcher Wegfall an wirtschaftlicher Leistung sicher in einer Kontraktion, einer Schrumpfung, münden."



China habe bis vor Kurzem noch etwa einen Prozentpunkt zum weltweiten Wirtschaftswachstum beigetragen. Dieser Beitrag könnte schon jetzt verloren sein, der IWF müsste seine globale Wachstumsprognose von aktuell 3,3 Prozent entsprechend anpassen. Folgeeffekte in Staaten, die einen bedeutenden Teil ihrer Vorprodukte aus China beziehen würden, und Staaten, für die China ein bedeutsamer Absatzmarkt sei, also faktisch alle Industrienationen, würden weiter zur Verlangsamung des BIP-Wachstums beitragen.



Jede Verlängerung der Krise reduziere die Chance auf eine Aufholung der auflaufenden Verluste und schlage entsprechend direkt auf das BIP-Wachstum durch. Hongkong habe die Wiederaufnahme des Schulbetriebs gerade auf Mitte April verschoben. "Tatsächlich befinden wir uns noch in einer Phase der Ausbreitung: Südkorea, Italien, Iran, Japan oder auch viele Staaten in Afrika melden steigende Zahlen. Eine Einschätzung darüber, wann eine Rückkehr zur Normalität möglich sein wird, wird immer schwieriger", so Mlinaric.



Bei den weiteren Faktoren, die der IWF bei seiner Bewertung einer möglichen Rezession neben dem BIP-Wachstum berücksichtige, sehe es ebenfalls nicht gut aus. Der Welthandel sei schon vor Covid-19 seit Monaten rückläufig gewesen und kollabiere nun in einigen Bereichen geradezu. Die Nachfrage nach Öl sei rückläufig, das zeige der Ölpreis eindringlich. Die Industrieproduktion werde unter den gestörten Lieferketten leiden und die Arbeitslosigkeit steigen. "Die Weltwirtschaft ist aktuell auf dem Weg in eine Rezession. Zumindest die Aktienmärkte scheinen das zurzeit nicht ausreichend zu berücksichtigen", sage Mlinaric. (25.02.2020/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während Zinsmärkte, Öl und Gold ein deutlich gestiegenes Rezessionsrisiko signalisieren, befinden sich viele Aktienmärkte immer noch nahe ihrer historischen Höchststände, so die Experten von Quant.Capital Management.Bislang würden sich die meisten Volkswirte auf Annahmen stützen, dass die Einbußen durch das Covid-19-Virus nicht zu einer Rezession der Weltwirtschaft führen würden. "Die echten Zahlen aber zeigen das Gegenteil", sage Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH.Auch wenn die Volatilität in den vergangenen Tagen etwas angezogen habe: Die Aktienmärkte würden zu viel Optimismus einpreisen. Sie würden erwarten, dass die aktuelle Covid-19-Krise nur eine Randnotiz in der Weltwirtschaft bleibe. "Das aber ist fast blauäugig", so Mlinaric. "Schon heute sind die Folgen kaum noch aufzuholen."Viele Volkswirte würden noch davon ausgehen, dass der größte Teil dieser verlorenen Aktivität im Laufe der Zeit aufgeholt werden könne. Sie würden dafür unter anderem die SARS-Epidemie von 2003 als Vorlage nehmen. Damals habe ein (noch) gering verschuldeter chinesischer Staat durch massive Förderprogramme die gebremste Wirtschaft wieder beschleunigen können. Dabei habe die SARS-Epidemie aber nie zu einem vollständigen Stopp der Wirtschaft geführt, wie dies heute in China zu beobachten sei.