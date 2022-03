Für die Aktienmärkte entscheidend sei aber nicht nur der Nachrichtenfluss aus den Friedensverhandlungen, sondern auch ob im Wirtschaftskrieg zwischen dem Westen und Russland weiteres Ungemach drohe. Hier komme vor allem den Gaslieferungen entscheidende Bedeutung zu. Diesbezüglich werde interessant, inwieweit die letztwöchige Ankündigung Putins Gaslieferungen an "unfreundliche Staaten" nur mehr gegen Bezahlung in Rubel durchzuführen zum Papiertiger verkomme oder ob dies den Auftakt für ernsthafte Disruptionen in der Energieversorgung Europas darstelle. Letzteres würde die Stagflationsängste befeuern und solcherart die Aktienmärkte klar belasten.



In Summe gut wegstecken können hätten die Aktien zuletzt die weiter in die Höhe schnellenden Renditen, wobei US-Finanztitel hätten zulegen können und Wachstumsindices underperformt hätten. Die zehnjährige US-Staatsanleiherendite habe dabei am Freitag mit 2,5% den höchsten Stand in nahezu drei Jahren erklommen, da am Markt aufgrund der Inflationsrisiken mittlerweile 200 Basispunkte an Zinsanhebungen der FED bis Jahresende

eingepreist würden. Für den mittelfristigen Konjunkturausblick zunehmend bedenklich sei dabei, dass sich zahlreiche Zinsstrukturkurven verflachen würden. Insofern verwundere es nicht, dass aus ökonomischer Sicht diese Woche u.a. abermals Preisdaten (Donnerstag: USA, Freitag: Eurzone) im Fokus des Interesses stehen würden. Abgerundet werde der Datenkranz mit dem ISM Index für das verarbeitende Gewerbe und dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht, welche beide am Freitag zur Veröffentlichung anstünden.



In Asien zeige sich heute Morgen ein gemischtes Bild. Während die Indices in Hongkong zulegen würden, würden in Festlandchina und in Japan die negativen Vorzeichen dominieren. Die europäischen Leitindices seien vorbörslich wenig verändert indiziert.



Zuletzt weiterhin auf sehr hohen Niveaus habe der Ölpreis gehandelt. Grundlegender Auftrieb komme aus der Verknappung des Angebots durch das zunehmend geächtete russische Öl, zumal auch die OPEC+ bislang nur mäßig ihren Output erhöhe. Für weiteren Auftrieb habe zuletzt dann der Schaden bei einer wichtigen kaspischen Pipeline und die Attacke von Huthi-Rebellen auf das Öllager des saudischen Ölriesen Aramco gesorgt. Heute Morgen gebe

Öl allerdings im Zuge des verkündeten Lockdowns in Shanghai nach. Gold habe in der letzten Woche von den Inflationssorgen und der geopolitischen Lage profitiert. (28.03.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Im Ukraine-Krieg ist nach wie vor vieles im Fluss, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Chef des ukrainischen Geheimdienstes habe vermeldet, über Informationen zu verfügen, dass Moskau wohl eine Zweitteilung der Ukraine anstrebe. Aus der Separatistenregion Lukhansk sei wiederum verkündet worden, ein Unabhängigkeitsreferendum abhalten zu wollen, welches von ukrainischer Seite als illegitim zurückgewiesen worden sei. Für diplomatische Aufregung habe am Wochenende der Sager von US-Präsident Joe Biden gesorgt, wonach Putin nicht an der Macht bleiben könne, welcher umgehend von US-Offiziellen zurechtgerückt worden sei. Trotz all dieser Widersprüchlichkeiten sei zuletzt doch so etwas wie vorsichtiger Optimismus im Hinblick auf potenzielle diplomatische Fortschritte aufgekeimt, was die Aktienmarktentwicklung unterstützt habe. Es bleibe abzuwarten, ob sich diese Signale verdichten würden. Die Chance dazu gebe es schon dieser Tage, da von heute bis Mittwoch die nächste Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland in der Türkei anberaumt sei.