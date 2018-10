Zwischenzeitlich hätten sich die Aktienmärkte am Donnerstag wieder erholen können. Nachdem die Technologieschwergewichte Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) und Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) in den USA mit ihren Zahlen nach Börsenschluss aber enttäuscht hätten, hätten die Märkte am Freitag wieder deutlich ins Minus gedreht. Der DAX sei dabei auf den tiefsten Stand innerhalb der letzten zwei Jahre gefallen und notiere nur noch knapp oberhalb der Marke von 11.000 Punkten. Insgesamt hätten die globalen Aktienmärkte per Freitagmittag auf Basis des MSCI World-Index im tiefroten Bereich gehandelt, der Index habe 2,7 Prozent an Wert verloren.



Die Aktienmärkte aus den Schwellenländern hätten im Vergleich zur Vorwoche erneut schwächer notiert und knapp 2,3 Prozent eingebüßt. Die US-Börsen hätten ebenfalls nachgegeben, der marktbreite S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um 2,3 Prozent.



Besonders stark gebeutelt gewesen sei letzte Woche der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6), der kräftige 6,0 Prozent an Boden verloren habe. Die Sektoren des STOXX Europe 600-Index (ISIN EU0009658202/ WKN 965820) hätten fast durchweg nachgegeben. Größter Verlierer sei hier der Öl- und Gassektor gewesen, der im Zuge der rückläufigen Ölpreise im Vergleich zur Vorwoche 5,7 Prozent tiefer notiere. Ebenfalls schwach habe sich aufgrund der Konjunktursorgen der Grundstoffsektor mit einem Verlust von 5,2 Prozent präsentiert. Der einzige Sektor im positiven Terrain seien die defensiven Verbrauchsgüter mit einem Zuwachs von einem Prozent gewesen.



Die abgelaufene Handelswoche habe ganz im Zeichen der laufenden Berichtssaison gestanden. Alleine aus dem S&P 500-Index hätten mehr als 150 der 500 Unternehmen ihre Zahlen für das dritte Quartal des Jahres veröffentlicht. Was Umsatz- und Gewinnentwicklung angehe, so habe das Gros der US-Konzerne überzeugende Ergebnisse vorgelegt. Mit Blick auf das Umsatzwachstum hätten 62 Prozent der 200 US-Konzerne, die bislang ihre Bücher geöffnet hätten, die an sie gesteckten Erwartungen übertreffen können. Beim Gewinnwachstum seien es gar 86 Prozent der Unternehmen gewesen. Gegenüber dem Vorjahresquartal seien die Gewinne im Schnitt um satte 23 Prozent geklettert. Neben den guten makroökonomischen Bedingungen habe der anhaltende Impuls aus der im Vorjahr verabschiedeten Steuerreform für Rückenwind gesorgt.



Jedoch würden die Anleger inzwischen nicht mehr nur auf die Ergebnisse des zurückliegenden Quartals schauen, sondern würden angesichts der aufkommenden Konjunktursorgen dem Ausblick einen höheren Stellenwert beimessen. Verfehlte Erwartungen oder gar eine Abwärtskorrektur des Ausblicks für die kommenden Monate würden hart abgestraft, wie es das Beispiel von Amazon zeige, deren Aktie aufgrund des Ausblicks um neun Prozent nachgegeben habe. (Ausgabe vom 26.10.2018) (29.10.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zwar konnten die europäischen Börsen am letzten Montag noch leichte Zugewinne erzielen, danach ging es mit den Kursen an den internationalen Aktienmärkten jedoch bergab, so die Experten von Union Investment.Fallende Kurse in New York und insbesondere in Asien würden dem deutschen Leitindex die Richtung nach unten vorgeben. Dabei seien neben den zunehmenden Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung aufgrund des bereits weit fortgeschrittenen Konjunkturzyklus die anhaltenden globalen politischen Unruheherde weiter als Belastung angesehen worden. Hier seien die ungelösten Problemfelder Saudi-Arabien, das drohende Chaos um den Brexit, der ungelöste Haushaltsstreit der Europäischen Kommission mit Italien und der schwelende Handelskonflikt der USA mit China zu nennen.Die Aktien des DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900)-Schwergewichts Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) seien nach einem erneuten Gerichtsurteil in den USA zum Unkrautvernichter Glyphosat teils um gut zehn Prozent eingebrochen. Ein Gericht habe ein Urteil vom August bekräftigt, wonach das Mittel der Bayer-Tochter Monsanto (ISIN US61166W1018/ WKN 578919) für die Krebserkrankung eines Mannes verantwortlich sei. Die Leverkusener und die Anleger hätten darauf spekuliert, dass es zu einem neuen Prozess komme. Dem sei die zuständige Richterin allerdings nicht gefolgt. Sie habe nur die Höhe des Schadensersatzes als zu hoch angesehen und ihn deutlich von 289 auf 78 Millionen US-Dollar reduziert. Das Verfahren sei bedeutend, da in den USA nach jüngsten Angaben rund 8.700 Klagen wegen möglicher Erkrankungen durch Glyphosat gegen Monsanto anhängig seien. Bayer wolle gegen das revidierte Schadenersatzurteil Berufung einlegen. Im Zuge des Urteils sei die Aktie von Bayer auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2012 gefallen.