Im September dieses Jahres seien 37,1 Millionen verbriefte Derivate gehandelt worden. Dies entspreche einem Zuwachs von 36 Prozent gegenüber dem Vormonat. Der Anteil des Handelsvolumens im Zeitraum zwischen 17:30 und 9:00 Uhr am Gesamtvolumen habe bei 38,5 Prozent gelegen.



Das Handelsvolumen der verbrieften Derivate schlüssle sich im September wie folgt auf: 88,6 Prozent würden auf Indices (August: 85,0 Prozent), 7,0 Prozent auf Währungen (August: 5,4 Prozent) und 4,4 Prozent auf Rohstoffe (August: 9,6 Prozent) entfallen.



Die am meisten gehandelten zugrundeliegenden Indices seien der OMX mit einem Anteil von 30,1 Prozent gewessen, gefolgt vom S&P 500 mit 27,7 Prozent und dem DAX mit 14,6 Prozent. Im September seien alle auf Spectrum Markets verfügbaren Underlyings gehandelt worden.



Im dritten Quartal seien insgesamt 102 Millionen verbriefte Derivate gehandelt worden. Das entspreche einem Anstieg von 4,0 Prozent gegenüber den zweiten Quartal 2020 und markiere zugleich einen neuen Höchststand. Des Weiteren seien 387.969 Trades ausgeführt worden, was einem Anstieg von 7,0 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2020 entspreche und ebenfalls ein neuer Höchststand sei. Der Anteil des Handels im Zeitraum zwischen 17:30 und 9:00 Uhr habe im dritten Quartal bei 37,3 Prozent und damit auf nahezu gleichem Niveau wie im zweiten Quartal mit 40 Prozent gelegen. (07.10.2020/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte bewegten sich im dritten Quartal 2020 eher seitwärts, was sich im VSTOXX und VIX widerspiegelt, so die Experten von Spectrum Markets.Trotz einer anhaltenden Erholung der Weltwirtschaft seit ihrem Tiefststand im zweiten Quartal seien die Aktienmärkte jedoch nach wie vor sehr empfindlich. Dies zeige sich anhand signifikanter kurzfristiger Ausschläge an den Märkten aufgrund unvorhersehbarer Marktereignisse. Solche Ereignisse, die zu entsprechenden Turbulenzen führen würden, würden wahrscheinlich auch in Zukunft regelmäßig auftreten, jedoch in unterschiedlicher Stärke.