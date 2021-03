Das könnte sich nach Erachten der Experten aber als zu kurz gedacht herausstellen. Denn die Erholung werde in vielen Ländern später einsetzen und die Dauer der staatlichen Hilfsprogramme - so überhaupt finanzierbar - werde verlängert werden müssen. Das erste verzögere die Rückkehr in die wirtschaftliche Normalität, und das andere werde sich noch längerfristig als Belastung herausstellen.



Doch so wenig zwischen den Märkten differenziert werde - unterhalb der Index-Oberflächen habe es seit Jahresbeginn erhebliche Bewegungen gegeben. Im Ergebnis befänden sich die Aktienkurse vieler Energieversorger und Hersteller von Basis-Konsumgütern allerdings wieder auf dem Niveau vom Jahresanfang. Gesucht seien per saldo stattdessen Zykliker, Ölwerte und Banken gewesen - Branchen, die mit einem Plus von 20% und mehr hätten aufwarten können. Als Erklärung hätten teilweise die beiderseits des Atlantiks gestiegenen Zinsen dienen können. Denn gerade in den USA lasse die nun steilere Zinskurve die Aussichten vieler Finanzinstitute rosiger scheinen. Umgekehrt hätten viel höher verschuldete Branchen, wie eben die klassischen Energieversorger, aber auch Technologiewerte, deshalb Federn lassen müssen.



Die für die steigenden Zinsen als Begründung herangezogenen Inflationssorgen würden sich nicht wegdiskutieren lassen. Sicherlich würden die Raten in diesem Jahr - allein durch Basiseffekte bedingt - höher als in den vergangenen Monaten liegen. Nach Erachten der Experten sei allerdings weniger von Interesse, ob es nun kurzfristig etwas mehr oder weniger steigende Preisindices gebe. Entscheidend wird sein, ob wir in ein langfristiges inflationäres Umfeld hineinlaufen - und das sehen wir derzeit nicht, so die Experten von SIGNAL IDUNA Asset Management.



Deshalb würden die Indexrotationen nach Erachten der Experten auch in einem deutlich gestiegenen Marktumfeld gute Einstiegschancen bieten. Gerade Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen zum Rückgrat einer modernen Industriegesellschaft geworden seien, sollten Interesse auf sich ziehen. Nicht nur, dass es diesen deutlich leichter falle, etwaige inflationäre Entwicklungen über Preiserhöhungen weiterzugeben. Sie würden in der Regel auch ein langfristig attraktives Geschäftsmodell bieten.



Im Ergebnis gebe es für die Experten keinen Grund, den Aktienmärkten den Rücken zuzukehren oder sich auch nur an die Seitenlinie zu stellen. Denn für langfristige Investoren würden sich weiterhin werthaltige Unternehmensbeteiligungen finden. Zudem bleibt - bei allen Risiken - die wichtigste Grundannahme intakt: EZB wie FED wollen stabile Märkte, so die Experten von SIGNAL IDUNA Asset Management. Die daraus resultierenden Implikationen müssten einem nicht gefallen. Aber die tradierte Regel "Don't fight the FED" zu missachten, sei auch keine Lösung. (29.03.2021/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Auf die Plätze, fertig, los? Wer Wettbewerb als Sport begreift, muss dieser Tage feststellen, dass die Europäische Union im Allgemeinen, aber insbesondere Deutschland hinsichtlich der weltweiten Impfkampagne leider immer noch in den Startblöcken zu hängen scheint, während andere Länder bereits dabei sind, ihre Brust über die Ziellinie zu schieben, so die Experten von SIGNAL IDUNA Asset Management.Das habe Konsequenzen für die jeweiligen Menschen - und für die einzelnen Volkswirtschaften.Die Börsianer würden dahingehend global bislang nur begrenzt differenzieren. So steige der DAX wie der STOXX und der STOXX wie der S&P 500. Die Hoffnung auf ein in Reichweite befindliches glückliches Ende der Pandemie eine die Märkte unisono. Und dass in China und den USA Corona gar kein Thema mehr zu sein scheine bzw. die Quote der (Erst-)Geimpften auf mittlerweile über 25% gestiegen sei und sich die Inzidenzen stabilisieren würden, scheine vielen bereits für eine begründete Hoffnung zu reichen.