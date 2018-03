Am Donnerstag habe US-Präsident Donald Trump tatsächlich Ernst gemacht und die Einführung der bereits bekannten Strafzölle als Teil seiner Politik zum Schutz der einheimischen Wirtschaft gegen ausländische Konkurrenz angekündigt. Es würden Zölle von 25 Prozent auf importierten Stahl und zehn Prozent auf Aluminium erlassen. Kanada und Mexiko würden vorläufig ausgeschlossen, da die USA das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta mit beiden Ländern aktuell verhandle. Bei den Zöllen könne es individuelle Abweichungen und Änderungen für jedes einzelne Land geben. Die Zölle würden in 15 Tagen in Kraft treten. Die US-Finanzmärkte hätten erstaunlich gelassen auf die Ankündigung reagiert. Im Handel habe es geheißen, es habe keine Überraschungen gegenüber den jüngsten Aussagen gegeben und die frühere Rhetorik habe eher Schlimmeres befürchten lassen. Dass ausgerechnet die Nachbarn Kanada und Mexiko davongekommen seien, habe an der Wall Street für etwas Erleichterung gesorgt.



Unterstützend für Europas Aktienmärkte hätten die Aussagen des Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, im Rahmen der Pressekonferenz am Donnerstag gewirkt. Die EZB habe die Wachstumsprognose für das laufende Jahr nach oben und die Inflationsprognose für das kommende Jahr nach unten genommen. Mehr Wachstum bei weniger Inflation sei günstig für die Börse. Außerdem habe sich die Stimmung an den Kapitalmärkten durch ein politisches Ereignis aufgehellt. US-Präsident Trump habe eine Einladung Kim Jong Uns nach Nordkorea angenommen. Die beiden würden über die Denuklearisierung Nordkoreas sprechen wollen. Wenn das Treffen zustande käme, wäre es die erste Zusammenkunft eines amtierenden US-Präsidenten mit einem Führer des hochgerüsteten und diplomatisch isolierten asiatischen Landes. Die Erleichterung über die Annäherung sei umso größer, weil weithin befürchtet worden sei, dass sich der Konflikt zwischen den beiden Landesteilen Koreas nach dem Ende der Olympischen Winterspiele in Südkorea wieder verschärfen könnte.



Nach den Verlusten der Vorwoche hätten sich die internationalen Aktienmärkte in der abgelaufenen Handelswoche deutlich erholen können. Der MSCI World-Index habe in lokaler Währung 1,6 Prozent an Wert gewonnen. Neben dem US-Technologieindex Nasdaq 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) hätten sich in den vergangenen Tagen insbesondere die europäischen Börsen (EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) +2,5 Prozent) prächtig entwickelt. Gewinner seien hier der italienische Markt (+3,4 Prozent) und der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) (+3,2 Prozent) gewesen. Eine relativ schwache Erholung hätten die Schwellenländer auf (MSCI Emerging Markets +1,1 Prozent) gewiesen. Bei der guten Wertentwicklung in Europa hätten wenig überraschend sämtliche Sektoren des STOXX Europe 600 im Plus gelegen. Die höchsten Zugewinne habe der Technologie- (+6,5 Prozent) und der Versorgersektor (+4,5 Prozent) verzeichnen können. Medienwerte hätten hingegen nur leicht im Plus (+0,2 Prozent) notiert.





Nach dem Abverkauf vom Freitag der Vorwoche konnten sich die europäischen Aktienmärkte zu Wochenbeginn mit einer kräftigen Erholungsbewegung deutlich verbessern, so die Experten von Union Investment. Der unklare Wahlausgang der italienischen Parlamentswahlen habe keinen Belastungsfaktor dargestellt, zugleich sei das "Ja" der SPD-Basis zur einer großen Koalition mit der CDU/CSU nur eine Randnotiz gewesen. Die Anleger hätten wohl vielmehr gehofft, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und dem Rest der Welt keine größeren Ausmaße annehmen werde. In der Vorwoche habe die Ankündigung von US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium das Sentiment schwer belastet. Dieses Thema und deren mögliche Ausweitung zu einem globalen Handelskrieg habe die weltweiten Aktienmärkte nahezu die ganze Woche in ihren Bann gezogen und für einen teilweise volatilen Handel gesorgt. Zudem habe der überraschende Rücktritt des obersten Wirtschaftsberaters im Weißen Haus, Gary Cohn, verunsichert. Er habe damit offenbar die Konsequenz aus seiner Niederlage im Streit um die von Trump geplanten Zölle gezogen.