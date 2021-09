Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Krise des hochverschuldeten chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande, schwächere Wirtschaftsdaten aus dem Reich der Mitte und die schon an Gängelung grenzenden verstärkten Regulierungen, die die chinesische Regierung für große Teile des Technologiesektors verfügte, belasteten in der vergangenen Woche das internationale Börsengeschehen, so die Analysten der NORD LB.



Zentrales Thema in dieser Woche sei die Frage, ob die US-Notenbank bereits nach der Zinssitzung am Mittwoch Beschlüsse zur Reduzierung ihrer Anleiheankäufe verkünde. Die zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsdaten hätten in diesem Hinblick keine wirkliche Klarheit geliefert. Während sich die August-Inflationsrate ausgehend von einem 13-Jahreshoch marginal auf 5,3% abgeschwächt habe, was der FED etwas mehr Zeit zur Anpassung ihrer Geldpolitik verschaffen sollte, seien die Einzelhandelsumsätze im August überraschend positiv ausgefallen. Zwar relativiere die Abwärtsrevision der Vormonatsdaten das Bild, aber die Kauflust der amerikanischen Verbraucher scheine trotz hoher Corona-Infektionszahlen, vermehrter Lieferengpässe und hoher Teuerung ungebrochen. Mittlerweile scheine eine immer größer werdende Zahl von Beobachtern erst für die letzte Zinssitzung der FED in diesem Jahr im Dezember neue Weichenstellungen zur Geldpolitik zu erwarten. Spätestens dann dürften aber Beschlüsse zum Tapering unausweichlich sein. Solange die Vorgehensweise der Währungshüter bezüglich des Zeitplans und des Ausmaßes möglicher Reduzierungen des Anleihekaufprogramms nicht bekannt sei, drohe den Aktienbörsen eine Hängepartie.



Neben der US-Notenbank würden in dieser Woche auch die Notenbanker in Japan, der Schweiz und in Großbritannien tagen. Zudem sei die erste Woche, in der der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in seiner neuen, auf 40 Werte erweiterten Zusammensetzung veröffentlicht werde, gleichzeitig die letzte Woche vor der Bundestagswahl. Allerdings könnte sich an den Urnengang eine längere Zeit der Verhandlungen über eine Regierungsbildung anschließen. Eine derartige Phase der Unsicherheit dürfte an der Börse nicht gut ankommen. Rahmenbedingungen für ein schnelles Ende der seit nunmehr über fünf Wochen andauernden Konsolidierungsphase würden anders aussehen. Vielmehr dürften viele Anleger weiter in ihrer selbstgewählten Wartestellung verharren. (20.09.2021/ac/a/m)



