Vom positiven Sentiment des Vortages sei dementsprechend nicht lange etwas zu sehen gewesen. Bereits zum Handelsauftakt in Europa hätten die Gewinne zu bröckeln begonnen. Spätestens aber mit der US-Eröffnung habe sich das Abbröckeln zu einem regelrechten Einsturz entwickelt, wobei die Verluste abermals vom Technologiesektor angeführt worden seien. Untermauert worden sei die Schwäche unter anderem von diversen Unternehmensmeldungen, welche unterstreichen würden, dass die Dynamik im von Wachstum verwöhnten Tech-Segment abzunehmen scheine. Match Group (ISIN: US57667L1070, WKN: A2P75D, Ticker-Symbol: 4MGN, NASDAQ-Symbol: MTCH), eBay (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY), Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) und Shopify (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) hätten allesamt bei den Aussichten enttäuscht. Aber selbst Unternehmen, deren Guidance angehoben worden sei, hätten sich im Handelsverlauf nicht halten können und hätten Verluste auf breiter Front verbuchen müssen.



Auch der heimische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) sei deutlich unter Druck gekommen. Bundeskanzler Nehammer habe mit der Aussage aufhorchen lassen, wonach Gewinne von Firmen mit Staatsbeteiligung, die überproportional von der Krise profitieren würden, gesetzlich abgeschöpft werden könnten. Dies habe vor allem Energiewerte wie VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wiener Börse-Symbol: VER, NASDAQ OTC-Symbol: OEZVF) und EVN (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN, Wiener Börse-Symbol: EVN) mit voller Wucht getroffen.



Im schwachen Umfeld habe der Goldpreis moderat nachgegeben, der Ölpreis hingegen habe leicht zulegen können. Das Barrel der Nordseesorte Brent sei um 0,5% auf knapp über USD 110 gestiegen. Ähnlich wie an den Aktienmärkten sei auch der Kryptomarkt unter Druck gekommen. Der Bitcoin habe über 8% verloren und sei unter die Marke von USD 37.000 gefallen.

Klassisch für den Freitag erwarte man für Nachmittag unserer Zeit Daten zum US-Arbeitsmarkt. Des Weiteren seien auch von der Berichtssaison wieder Impulse zu erwarten. (06.05.2022/ac/a/m)





Nichts sei mehr von der guten Stimmung des Vortages zu sehen gewesen. Da habe die US-Notenbank die Zinsen noch wie erwartet um 50 Basispunkte erhöht. Für Erleichterung habe aber vor allem die Aussage von US-Notenbankpräsident Jerome Powell gesorgt, wonach die FED aktuell keine Anhebung der Leitzinsen um 75 Basispunkte erwäge. Interessanterweise hätten die FED-Futures am gestrigen Tage aber weiterhin eine 75% Wahrscheinlichkeit signalisiert, für eben genau solch ein Ereignis. Es scheine fast, als hätte die FED ihre Glaubwürdigkeit verloren. Hinzu komme der übliche Gegenwind vonseiten des Ukraine-Krieges, den Sanktionen gegen Russland sowie den Covid-Einschränkungen in China - allesamt kein guter Nährboden für die Aktienmärkte.