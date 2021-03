Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Erholung von DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) und EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) in der vergangenen Woche stoppte wenige Punkte unterhalb der Mitte März erreichten Höchststände, so Thorsten Strauss und Klaus-Dieter Förtsch von der NORD/LB.Die Währungsturbulenzen in der Türkei, die Eskalation der Spannungen im Handel zwischen China und den USA sowie der EU und die vorübergehende Blockade des Suez-Kanals hätten keinen nachhaltigen Effekt auf die gute Börsenstimmung gehabt. Immerhin habe der im Suez-Kanal havarierte Containerfrachter "Ever Given" mittlerweile wieder flottgemacht werden können. Allerdings werde es noch eine Weile dauern, bis sich der Schiffsstau auf beiden Seiten der wichtigen maritimen Handelsroute aufgelöst habe. Offenbar würden die Marktteilnehmer darauf setzen, dass das Maßnahmenpaket für Investitionen in die US-Infrastruktur einen noch deutlich größeren Umfang als das 1,9 Billionen schwere Corona-Hilfspaket habe. Die Schätzungen würden von bis zu 3 Billionen US-Dollar ausgehen. Es werde erwartet, dass US-Präsident Biden in Kürze Details zu seinen Plänen bekannt geben werde, und an den Börsen stelle man sich bereits frühzeitig auf den Ankurbelungseffekt für die Wirtschaft und die von staatlichen Infrastruktur-Investitionen besonders begünstigten Unternehmen ein.Datenseitig stelle die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für März am Freitag den Höhepunkt der bevorstehenden Woche dar. Die nächsten zwei Wochen mit feiertagsbedingt verkürztem Handel sprächen für vorsichtiges Agieren, Gewinnmitnahmen und eher abbröckelnde Kurse. (Ausgabe 13 vom 29.03.2021) (29.03.2021/ac/a/m)