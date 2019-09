Wien (www.aktiencheck.de) - Im Vorfeld der heutigen EZB-Zinssitzung präsentierten sich die Aktienmärkte rund um den Globus sehr freundlich, der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) eroberte die Marke von 27.000 Punkten wieder zurück, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Auch die Deeskalation im Handelskonflikt habe zur positiven Stimmung beigetragen. Während China gestern eine Liste von US-Produkten veröffentlicht habe, die von den Strafzöllen ausgenommen wären, habe Donald Trump zugesagt, die zusätzlichen Strafzölle von 5% (von 25% auf 30%) auf Waren im Wert von USD 250 Mrd. um zwei Wochen zu verschieben. Die dadurch beflügelte Hoffnung auf eine Annäherung in den kommenden Handelsgeschprächen habe maßgeblich zu den Kursanstiegen auch an den asiatischen Aktienmärkten beigetragen. Auch der CNY (chinesischer Yuan) habe etwas fester zum USD notiert. Der Ölpreis habe sich nach dem gestrigen Rückgang von den aktuellen Nachrichten gut gestützt gezeigt. Gestern hätten mögliche Rücknahmen der Sanktionen gegen den Iran den Ölmarkt belastet. Sichere Häfen, wie Gold oder der japanische Yen, seien hingegen heute vom gestiegenen Risikoappetit belastet worden.



Die positive Stimmung sollte auch heute an den Aktienmärkten anhalten, für europäische Börsen werde folglich eine positive Eröffnung erwartet. Nach der EZB-Pressekonferenz bestehe aber durchaus die Möglichkeit von Gewinnmitnahmen aufgrund der zuletzt deutlich gestiegenen Kurse.

(12.09.2019/ac/a/m)



