Die eigentlichen Gründe seien altbekannt: Die Straffung der US-Geldpolitik und der Rückgang der globalen Liquidität, politische Unsicherheiten (Italien, Brexit usw.) und die Sorge vor einer Verlangsamung des Wachstums der Weltwirtschaft, insbesondere Chinas. Der Rückgang habe sich bisher auf die Aktienmärkte beschränkt, deren Bewertungskennzahlen gesunken seien. Ansteckungsgefahren auf andere Asset-Klassen seien bislang ausgeblieben. Die europäischen Anleihemärkte seien nach wie vor stabil, und selbst sensible Vermögenswerte wie Schwellenländeranleihen würden nur relativ geringe Schwankungen verzeichnen. Da die meisten Aktienindices seit Anfang des Monats um 7% bis 12% gefallen seien, stelle sich die Frage, ob die Märkte kapituliert hätten und es nun Zeit sei, nach Einstiegsmöglichkeiten Ausschau zu halten.



Dies lasse sich aus globaler Perspektive noch nicht eindeutig beantworten. Selbst wenn sich die Kursrückgänge kurzfristig fortsetzen könnten, scheine sich jedoch eine Trendwende abzuzeichnen. Systematische Fonds, die in der ersten Phase des Marktrückgangs eine aktive Rolle gespielt hätten, hätten einen Großteil ihrer Positionen aufgelöst und dürften sich nun eher zurückhalten. Einen Beitrag zur Erholung könnte die Mikroökonomie in Form von positiven Unternehmensergebnissen und Aktienrückkäufen in den Vereinigten Staaten nach dem Ende der Blackout-Periode leisten. Darüber hinaus sei das am Freitag veröffentlichte Wachstum der USA besser als erwartet ausgefallen (3,5% gegenüber 3,3%), was die Märkte beruhigen dürfte. Zwar sei es noch zu früh, um wieder breit und massiv in Aktien zu investieren. Es sei aber möglicherweise interessant, selektiv Positionen aufzubauen.



Bei einzelnen Titeln würden sich wieder Anlagemöglichkeiten ergeben. In Europa hätten viele Unternehmen gute Zahlen vorgelegt, und dennoch seien ihre Kurse unter Druck geraten. Einige Titel würden zudem eine ähnliche Bewertung wie vor drei oder vier Jahren aufweisen, obwohl die Unternehmen heute solider dastehen. Viele Wachstumstitel hätten erhebliche Bewertungsabschläge hinnehmen müssen, obwohl sie noch vor wenigen Monaten die Lieblinge der Anleger gewesen seien.



In diesem Umfeld sei ein selektives Vorgehen wichtiger denn je, und es sei sinnvoll, eine defensivere Allokation zu wählen. Für Stockpicker, wie es auch bei LFDE - La Financière de l’Echiquier sei, könnten sich in diesem Marktumfeld jedoch hervorragende Einstiegsmöglichkeiten bei Qualitätstiteln ergeben, die zu Unrecht abgestraft worden seien. (30.10.2018/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Die Erholung der Aktienmärkte war nur von kurzer Dauer, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer und Enguerrand Artaz, Fondsmanager La Financière de L’Echiquier.Nachdem sich die Märkte vor zwei Wochen kurz erholt hätten, sei es in den vergangenen Tagen wieder abwärts gegangen, ohne dass besondere Gründe für diese erneuten Kursverluste ersichtlich wären. Weder die Herabstufung Italiens durch die Ratingagentur Moody’s, die den Ausblick der Bonität des Landes als stabil eingeschätzt habe, was die Märkte beruhigt habe, noch die enttäuschenden vorläufigen Einkaufsmanagerindices der Eurozone und insbesondere Deutschlands für den Oktober oder die neuen Warnungen im Zuge der Berichtssaison dürften entscheidend gewesen sein.