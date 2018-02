Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Auftakt an den Aktienmärkten dieser Welt verlief zunächst verheißungsvoll, berichten die Analysten der HSH Nordbank AG.Der amerikanische S&P 500 habe sogar, mit einem Plus von 5,6% ytd, den besten Jahresauftakt seit 1997 verzeichnen können. Gleichzeitig habe der S&P 500 den längsten Zeitraum seit 1929 ohne eine Korrektur von mehr als 5% zurücklegen können. Das Plus des deutschen Leitbarometers DAX habe zwischenzeitlich 3,6% betragen, jedoch habe der DAX angesichts der Euro-Aufwertung seine Gewinne vollständig abgegeben. Dennoch könne man von einer insgesamt guten Stimmung sprechen. Allem Anschein nach sei der globale konjunkturelle Nachfrageschub der stärkste seit Beginn der Finanzkrise, noch stärker als vor wenigen Monaten antizipiert.In diesem Umfeld werde der Aktienmarkt anfälliger für Enttäuschungen. Dies bedeute nicht, dass der Markt einem anhaltenden Bärenmarkt, also Kursrückgängen von 20% oder mehr, ausgesetzt sei, könnte aber heißen, dass dem Markt eine scharfe Korrektur bevorstehe. Seit dem Ende des zweiten Weltkriegs zähle man 14 Bärenmärkte und 22 Marktkorrekturen mit Kursrückgängen von mehr als 10%. Der durchschnittliche Bärenmarkt sei mit Kursrückgängen von 30% verbunden, dauere 13 Monate und benötige 22 Monate, um wieder das vorherige Niveau zu erreichen. Die durchschnittliche "Korrektur" sei mit Kursrückgängen von 13% verbunden, dauere vier Monate und benötige nur vier Monate für die Erholung auf das Ausgangsniveau. Das Unter-/Überbewertungsmodell der Analysten zeige, dass insbesondere der S&P 500 sehr ehrgeizig bewertet sei. (Ausgabe vom 02.02.2018) (05.02.2018/ac/a/m)