Der österreichische Aktienmarkt in Form des ATX (ISIN AT0000999982/ WKN 969191) habe seit Jahresbeginn bis dato um etwas mehr als 13% zugelegt. Beim wichtigsten Aktienauswahlbarometer der Eurozone, dem EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814), seien sogar Gewinne von mehr als 21% aufgelaufen. Mit einem Plus von 23% habe allerdings der ohnehin schon erfolgsverwöhnte S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) noch eins drauf gesetzt: Der amerikanische Leitindex stürme seit Wochen von einem Rekordhoch zum nächsten.



Der S&P 500 sei nicht der einzige Aktienindex, der derzeit auf oder nahe seinem Allzeithoch notiere. Anleger würden sich daher fragen, ob sie auf diesem Niveau noch einsteigen sollten oder ob es ab jetzt nur noch abwärts gehen könne. Im Rahmen einer Analyse habe HQ Trust, eines der größten unabhängigen Multi Family Offices in Deutschland, berechnet, ob - und wann - sich eine Investition nur auf Basis des Preises lohne.



Dazu sei die Performance der Länder des MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) seit dem Jahr 1969, abhängig von ihrem Abstand zum Höchststand, betrachtet worden. Die Erkenntnisse: Im Mittel hätten die Länder des MSCI All Country World Index Anlegern eine Jahresperformance von 7,8% beschert. Bei einem Einstieg auf dem Höchststand habe die Performance in den folgenden zwölf Monaten sogar im Schnitt bei plus 9,8% gelegen. Höchstkurse müssten Anleger also nicht erschrecken. Im Gegenteil: Eine Investition auf dem Höchststand liefere im Mittel sogar einen Mehrertrag.



HQ Trust habe zudem herausgefunden, dass die nachfolgende Performance abhängig vom Abstand zum Höchstkurs sehr unterschiedlich sei. Habe sich der MSCI ACWI beispielsweise um 20% bis 25% unter dem Höchststand befunden, habe die Performance in den folgenden zwölf Monaten im Schnitt lediglich bei plus 2,5% gelegen - und damit deutlich unter den im Mittel zu erwartenden 7,8%. Mit anderen Worten: Eine Investition in Aktien, nur weil diese gefallen seien, sei nicht immer sinnvoll. Erst wenn mehr als ein 35-prozentiger Kursverlust gegenüber dem Allzeithoch vorausgegangen sei, hätten Anleger überdurchschnittliche Renditen erzielen können. Bei mehr als 50% Minus habe die Performance in den folgenden zwölf Monaten im Schnitt sogar bei 15,4% gelegen. (04.12.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Im vierten Quartal 2018 wurden die weltweiten Aktienmärkte von der Angst vor einer globalen Rezession erfasst, es ging mit den Kursen steil nach unten, so die Analysten der Raiffeisen Centrobank.Im neuen Jahr hätten zudem der anhaltende Handelskrieg zwischen den USA und China sowie die politische Instabilität in Europa wie die Brexit-Krise und der Zusammenbruch der italienischen Regierung die Märkte in Atem gehalten. Doch anstatt ins Bodenlose zu fallen, seien die Indices in neue Höhen vorgestoßen - nicht zuletzt, da die Notenbanken ihre Geldschleusen kräftig geöffnet hätten.