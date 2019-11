Stockholm (www.aktiencheck.de) - Die Aussichten für die Aktienmärkte sind getrübt, so Sébastien Galy, der Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management setzt in diesem Umfeld auf Value- und defensive Aktientitel.Die Gewinnerwartungen für das laufende Quartal seien so niedrig, dass sie nach oben korrigiert werden müssten. Für die kommenden Quartale dürften sie hingegen deutlich nach unten korrigiert werden. Dennoch werde man sehr wahrscheinlich keine Rezession in den entwickelten Volkswirtschaften sehen. Zudem sollte sich das Wachstum in China in den kommenden zwei Quartalen wieder erholen. In einem Umfeld niedrigen Gewinnwachstums und exzessiver Diskussionen über eine mögliche Rezession stagniere der Ausblick für Aktien, weise aber einen leicht positiven Trend auf. Dieser leichte Aufwärtstrend werde getragen von der Hoffnung auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China.Im Aktien-Bereich böten einige Sektoren ein besseres Chancen/Risiko-Verhältnis als andere. Gerade in der aktuellen Phase des Konjunkturzykluses würden Value- und defensive Aktien typischerweise besser performen. Ein Beispiel dafür sei der Bereich Listed Infrastructure. Börsennotierte Infrastrukturunternehmen würden im Vergleich zu breiteren Indices nur begrenzte Drawdowns aufweisen und böten dennoch eine gute Performance. Insgesamt empfehlen wir weiterhin, ein diversifiziertes und widerstandsfähiges Portfolio, so Sébastien Galy. (11.11.2019/ac/a/m)