Wien (www.aktiencheck.de) - Einzelhandel und Industrieproduktion zeigten zuletzt überwiegend negative Dynamiken in den CE3-Ländern, was angesichts der stark verschlechterten Pandemiesituation und der entsprechenden Gegenmaßnahmen aber nicht überraschte, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.In Tschechien hingegen, wo man schon länger stark steigende Neuinfektionen verzeichne, hätten die Septemberdaten unter den Erwartungen und unter den Zahlen für Juli/August gelegen. Wenig überraschend angesichts der Gesamtsituation hätten sich bei den tschechischen Kommunal- und Senatswahlen im Oktober erhebliche Mandatsverluste für die Regierungsparteien abgezeichnet.Die Aktienmärkte der Region hätten im Oktober allesamt nachgegeben, am stärksten in Polen mit einem Minus von fast 12%. Die Verluste in Ungarn (-2%) und Tschechien (-3%) hätten sich in sehr viel moderateren Bahnen bewegt. Auch an den CE3-Aktienmärkten habe es in der ersten Novemberhälfte kräftige Kursanstiege gegeben. (21.12.2020/ac/a/m)