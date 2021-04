Ein solches "Mehr" könne im Extremfall durch die für heute Abend 20:00 Uhr MESZ angesetzten Veröffentlichung der geplanten Zinsmaßnahmen der US-Notenbank FED gegeben sein, auch wenn grundsätzlich einmal keine nennenswerten Änderungen des geldpolitischen Kurses zu erwarten seien. Den nächsten Schritt werde die Ankündigung des Taperings (Reduktion der Netto-Käufe) darstellen. Zuletzt sei jedoch vermehrt Bedeutung darauf gelegt worden, dass eine Entscheidung auf realisierten, nicht erwarteten, Fortschritten zur Erreichung der geldpolitischen Ziele (Vollbeschäftigung und Preisstabilität) beruhe. Die Konjunkturdynamik habe in Q1 2021, nach dem Abflauen in Q4 2020, zwar wieder zugelegt, ein Großteil davon sei jedoch auf die nochmals expansivere Fiskalpolitik zurückzuführen. Erst wenn sich die Nachhaltigkeit der positiven Dynamikim weiteren Jahresverlauf bestätige und die Pandemie weiter unter Kontrolle gebracht werden könne, dürfte die Federal Reserve tatsächlich die ersten Schritte zur geldpolitischen Normalisierung einleiten. Neben dem Tapering würden aber insbesondere auch Aussagen zur Inflationsentwicklung im Fokus stehen.



Die Berichtssaison laufe derweilen in den USA bereits auf vollen Touren. Aktuell würden besonders viele Technologie-Schwergewichte ihre Zahlen zum ersten Quartal veröffentlichen. Heute seien von dieser Seite etwa die Daten von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB), QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) und eBay (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, NASDAQ-Symbol: EBAY) (jeweils kurz nach US-Börsenschluss) sowie darüber hinaus die Zahlen von anderen Großkonzernen à la Sanofi, Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF), Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), GlaxoSmithKline (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF), Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) und Ford Motor (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) zu erwarten.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen uneinheitlich präsentieren, insgesamt aber marginal fester als gestern. Während der koreanische KOSPI Index (ISIN: KRD020020008, WKN: A0G899) neuerlich nachgebe, würden die chinesischen und japanischen Aktienindices im Plus notieren. Was die Börseneröffnung in Europa betreffe, so würden die Indikationen zurzeit auf einen marginal festeren Handelsauftakt schließen lassen.



Bei den Rohstoffen würden sich heute Früh die Ölpreise weitgehend unverändert zeigen, während der Goldpreis gegenüber gestern um diese Zeit rund USD 10 je Feinunze nachgebe. (28.04.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Ziemlich gemischt ausgefallene Unternehmens-Quartalsergebnisse und ein Mangel an Impulse gebenden Konjunkturindikatoren brachten gestern einen in Summe trägen Handelstag mit sich, an dem die wichtigsten westlichen Aktienindices leichte, der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) etwas stärkere Einbußen hinnehmen haben müssen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auf den gegebenen hohen Niveaus der Indices brauche es also schon mehr an Nachrichten, um nennenswerte Kursbewegungen auf Gesamtmarktebene zu verursachen.