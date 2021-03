Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Aktienmärkte in den letzten Handelstagen vom Tauziehen zwischen den Value- und Growth-Werten geprägt waren, herrschte am gestrigen Handelstag weitgehend Einigkeit: Kauf, und zwar alles, was der Markt zu bieten hat, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem auch Gold in den letzten Tagen vermehrt zu den Verlierern gezählt habe, hätten auch hier durch die sich stabilisierenden Anleiherenditen kräftige Aufschläge verbucht werden können. Der Preis für die Feinunze sei über die Hürde von USD 1.700 gestiegen. Auch der von vielen als digitales Gold bezeichnete Bitcoin habe wieder Fahrt aufgenommen und liege nach dem starken Einbruch Ende Februar nur mehr rund USD 3.000 unter seinem Allzeithoch. Im ansonsten bullischen Umfeld habe der Ölpreis wie auch schon am Vortag Abgaben verbuchen müssen.Am heutigen Handelstag würden die asiatischen Märkte ein gemischtes Bild zeigen, wohingegen in Europa die vorbörslichen Indikatoren auf einen Handelsstart leicht unter den gestrigen Schlusskursen hindeuten würden. Am Datenkalender würden die US-Verbraucherpreise im Fokus der Anleger stehen. (10.03.2021/ac/a/m)