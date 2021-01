Geld anlegen und vermehren mit einem Aktiendepot

Eröffnungsgebühr

feste Aktiendepot Gebühr

Transaktionskosten

Ordervolumen

kostenloses Verrechnungskonto

mögliche Zinsen bei den zum Depot gehörenden Konten

Höhe der Provisionen

werden Fonds-Rabatte angeboten?

Aktienbroker haben Zugang zu den Börsen

Für das Trading gehen Broker wie folgt vor:



Sie stellen ihren Kunden - oftmals auch kostenlos - ein Aktiendepot zur Verwaltung ihrer Anlageprodukte zur Verfügung und auf einem zusätzlichen Verrechnungs- oder Referenzkonto werden Erträge, Dividenden verbucht.

Für seine Finanzdienstleistung erhebt ein Broker Transaktions- und Trading-Gebühren. Um die besten Broker-Konditionen zu finden, sollte - wie bereits erwähnt - ein Vergleich gestartet und die Tests von Aktiendepots genau studiert werden. Alle notwendigen Informationen rund um das Aktiendepot, Tools, Funktionen und Konditionen können so abgearbeitet werden.



Wer sein Geld vermehren oder anlegen möchte, sollte im Vorfeld über die Risiken, und auch über die Chancen eines Aktienhandels informiert sein. Denn immer mehr Anleger kommen über Investmentfonds, Wertpapiere oder auch Immobilienfonds zum Depotgeschäft.



Bequem und übersichtlich - ein Aktiendepot bei einem Broker

Heutzutage nutzen viele private Anleger den schnellen Einstieg in den Börsenhandel über einen Online Broker, denn nur so lässt sich ein Aktiendepot schnell, bequem und unkompliziert einrichten. Depot Anbieter wie Direktbanken und Online Broker ermöglichen die Verwaltung mit geringen Gebühren und einer unkomplizierter Bedienung. Dem Anleger muss allerdings klar sein, dass das Verlustrisiko beim Wertpapierhandel größer ist als bei den möglichen klassischen Geldanlagen. Daher sollte er bereit sein dieses Risiko einzugehen, wobei es immer möglich ist, beispielsweise durch (breit gestreute) Fonds oder mittels eines Fondssparplans das Risiko einzugrenzen.



Wenn man ein Aktiendepot bei einem Broker gefunden hat, wird es dann vom Kunden selbst verwaltet. Das bedeutet, dass kein persönliches Beratungsgespräch stattfinden wird, aber man gleichzeitig die Gelegenheit nutzen kann, selbst eigene Anlage-Strategien auszuprobieren. Für Entscheidungen ist jeder Anleger selbst verantwortlich. Allerdings: Broker bieten die vielfältigsten Hilfestellungen, Foren und Webinare an, um den Anleger zu unterstützen.



Trading mobil

Da heute kaum noch jemand ohne Smartphone aus dem Haus geht und man immer informiert sein möchte, nutzen viele Anleger beim Trading mit Wertpapieren auch ihre mobilen Endgeräte. Damit lässt es sich zu jeder Zeit flexibel traden. Kein Wunder also, dass fast alle Aktienbroker mobile Apps für Android und iOS Geräte in ihrem Portfolio haben. Gute Trading Apps können durchaus mit der stationären Software in Sachen Funktionalität mithalten und sie stehen dabei in nichts nach.



Aktiendepot Tipps

Das Traden mit Aktien setzt neben der Eröffnung eines Aktiendepots auch umfassende Informationen über den Broker voraus. Für das Trading ist aber auch folgendes wichtig: Jeder Investor und Anleger sollte folgende Fragen im Hinblick auf seine Aktiendepot Ziele beantworten können:



Wie viel Kapital soll in einem Aktiendepot angelegt werden?

Wie viel Risiko möchte man als Anleger eingehen?

Welche Rendite kann bei welcher Anlage erzielt werden?

Ein Grundsatz ist besonders empfehlenswert: Für Investitionen an der Börse sollte jeder nur über das Kapital verfügen, welches er übrig hat und auf das er nicht unmittelbar angewiesen ist. Wer nur kurzfristig Geld für die Anschaffung eines Autos oder anderer wichtiger Dinge verdienen möchte, für den ist das Aktien Trading generell nicht geeignet. Es können zwar an der Börse auch in kürzester Zeit Renditen erzielt werden, aber sie können genauso schnell auch wieder bei einem Kurstief ihren Wert verlieren. Beste Anlagen sind meist nur jene, die sich langfristig im Depot befinden und die nicht Hals über Kopf - beispielsweise bei einem Kurstief - überstürzt verkauft werden. (29.01.2021/ac/a/m)







