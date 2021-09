Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) und Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) zeigten sich am Freitag von der Nachricht belastet, wonach die chinesische Stadt Tianjin die kommunal kontrollierten Unternehmen aufforderte, ihre Daten bis zum nächsten Jahr von privaten Betreibern auf ein staatlich unterstütztes Cloud-System zu migrieren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Impfstoffhersteller Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) sei am Freitag mit einem Kursrückgang von 4,5% aus dem Handel gegangen, da in Japan 1,63 Mio. COVID-Impfstoffe aufgrund von vereinzelten Verunreinigungen aus dem Verkehr gezogen worden seien. Die Charge stamme aus einer spanischen Produktionsstätte. Die europäische Arzneimittelagentur habe angekündigt, die Vorkommnisse zu untersuchen.Der Elektroautohersteller Rivian, welcher u.a. Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) und BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) zu seinen Investoren zähle, habe angekündigt, heuer noch an die Börse zu gehen. Agenturmeldungen zu Folge erwarte man sich eine Marktkapitalisierung von USD 70 bis 80 Mrd. beim Börsendebüt. (30.08.2021/ac/a/m)