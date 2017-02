Vorsicht beim Copy Trading



Mehr und mehr Personen, die sich für das Traden interessieren, versuchen sich am sogenannten Copy Trading. Hierbei folgt man den Trades von erfahrenen Tradern und es wird suggeriert, dass man nichts falsch machen kann. Vergessen wird dabei aber, dass sich auch erfahrene Trader mal verspekulieren und daher bedeutet Copy Trading nicht automatisch kein Risiko. Es eignet sich sicher um die ersten Erfahrungen beim Traden zu machen, wer jedoch für diesen Zweck einen Kredit aufnimmt, geht dasselbe Risiko ein, wie bei anderen Arten des Tradens.



Nur mit entsprechenden Sicherheiten



Wer sich tatsächlich dazu entschließt einen Kredit aufzunehmen, um zu spekulieren, der muss dabei im Hinterkopf behalten, dass es sich um die riskanteste Form der Kreditaufnahme überhaupt handelt. Wie bei jedem anderen Kredit kommt man nicht um ein Vergleichen der verschiedenen Anbieter herum. Entsprechende Portale wie etwa www.kreditvergleich24.com erleichtern einen solchen Vergleich immens. Durch kreditfinanziertes Traden sind einerseits enorme Gewinne möglich. Auf der anderen Seite kann es auch zu erheblichen finanziellen Schäden führen. Daher ist es ohnehin ratsam, einen Kredit nur dann aufzunehmen, wenn man über die entsprechenden Sicherheiten verfügt, um bei einem Verlust den entstandenen Schaden auch ausgleichen zu können. Andernfalls ist dies der sichere Weg in die Schuldenfalle. Zudem wird es ohne Sicherheiten ohnehin schwer einen Kredit gewährt zu bekommen, insbesondere wenn der Verwendungszweck lautet: hochspekulative Börsengeschäfte.



Es gibt kein eindeutiges Ja oder Nein



Alles in allem lässt sich sagen, dass insbesondere Anfänger Abstand von einer Kreditaufnahme für das Traden nehmen sollten. Erfahrene Trader hingegen können mit dieser Option durchaus Gewinne einfahren. Nicht zuletzt bleibt Traden immer ein spekulatives Geschäft, bei dem das Risiko eines Verlustes nicht kalkulierbar ist. In keinem Fall etwa sollte man Geld in das Traden investieren, welches man nicht auf der hohen Kante hat, um sich nicht zu verschulden und im schlimmsten Fall in eine Schuldenfalle zu geraten. Wer absolut keine Ahnung hat, sollte in jedem Fall wenig Kapital investieren, sei es mit oder ohne Kredit. Bevor man sich auf riskante Geschäfte wie das Bottom Fishing einlässt, sollte man erst einmal kleine Beträge investieren und ein Gefühl für das Traden bekommen.



Eigene Strategie finden



Ob man nun kreditfinanziert oder mit Eigenkapital spekuliert, in jedem Fall geht es darum eine langfristige Strategie zu finden. Trading ist mehr als nur Glücksspiel und je mehr Wissen man hat, desto leichter kann man die Prinzipien der verschiedenen Märkte verstehen. Wer im Traden nur einen Weg sieht, um schnellstmöglich hohe Gewinne einzufahren, wird keinen dauerhaften Erfolg haben. Langfristige Strategien dienen dazu, sein Kapital im Laufe der Jahre zu vermehren und somit eine Alternative zu klassischen Formen der Vermögensbildung zu schaffen. Der derzeit niedrige Zinssatz sollte nicht alleiniger Anlass sein, um einen Kredit für das Traden aufzunehmen. Wer sich seiner Sache sicher ist und seinen Handlungsspielraum vergrößern möchte, kann durchaus über die Option eines Kredits nachdenken. (09.02.2017/ac/a/m)







