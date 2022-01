Dabei dürfte vor allem die Angst vor den Folgen einer deutlich strengeren Geldpolitik durch die US-Notenbank FED als der entscheidende treibende Faktor zu identifizieren sein, der die Anleger derzeit nervös werden lasse und zu Verwerfungen an den globalen Aktienmärkten führe. So hätten mit der Veröffentlichung des Protokolls der Dezember-Sitzung viele Anlegern überhaupt erst realisiert, dass die FED relativ schnell mit dem Abbau ihrer Bilanzsumme beginnen werde. Nun gelte es, die Marktteilnehmer an die künftigen geldpolitischen Rahmenbedingen zu gewöhnen - sprich zu entwöhnen - denn sie hätten in den letzten Jahren vor allem davon profitiert, dass die FED und die anderen großen Notenbanken die Märkte gestützt und Aktien weitgehend alternativlos gemacht hätten.



Obwohl wir am Beginn eines neuen Zinserhöhungszyklus stünden, müsse sich die geldpolitische Wende der FED und der damit verbundene Liquiditätsentzug allerdings nicht zwangsläufig auch negativ auf die Aktienmärkte auswirken. Ganz im Gegenteil: Die Erfahrungen der Vergangenheit hätten bereits gezeigt, dass in solchen Phasen die Aktienmärkte durchaus steigen könnten, wenn die entsprechenden Rahmenbedingungen stimmen würden.



Während derzeit vor allem eine breite Umschichtung von Growth- zu Value-Werten zu beobachten sei, würden sich die Anzeichen dafür mehren, dass sich die zuletzt deutlich abverkauften Technologiewerte ihren antizyklischen Kaufzonen annähern würden. So hätten knapp die Hälfte aller NASDAQ-Werte bereits 50 Prozent zu ihren jeweiligen Allzeit-Hochs verloren, obwohl sich an den mittelfristigen Treibern, wie der durch die Pandemie beschleunigten Digitalisierung, nichts geändert habe. Von daher sollten die größten Chancen in den nächsten Wochen bei den gefallenen Wachstumsaktien (Tech-Werten) zu finden sein und nicht, wie von vielen erhofft, bei den Value-Werten. (26.01.2022/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Der misslungene Jahresauftakt an den globalen Märkten sorgt auch weiterhin für Unruhe unter den Anlegern, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Mit einer schnellen Erholung der derzeit getrübten Stimmungslage sei zwar vorerst nicht zu rechnen. Dafür seien die makroökonomischen Einflüsse der pandemiebedingten Probleme wie Lieferengpässe, Materialmangel und eine deutlich erhöhte Inflation noch zu ausgeprägt. Doch auch die aktuellen geopolitischen Spannungen im Streit zwischen Russland und der Ukraine hätten die Märkte längst ergriffen. Allerdings habe sich in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen, dass Angst ein schlechter Ratgeber für Anleger sei.