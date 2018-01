Ceconomy (ISIN DE0007257503 / WKN 725750) habe im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 ein sinkendes Betriebsergebnis verzeichnet. Auf Basis vorläufiger Daten sei der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 16% auf 260 Mio. EUR gesunken.



American Express habe im vierten Quartal unter der US-Steuerreform gelitten. Mit einem Minus von 1,20 Mrd. USD habe der Kreditkartenanbieter den ersten Quartalsverlust seit 26 Jahren erlitten.



IBM habe den negativen Umsatztrend im abgelaufenen Quartal drehen können. Erstmals seit 23 Monaten seien die Erlöse des IT-Dienstleisters wieder gestiegen. Der Umsatz habe im dritten Quartal bei 22,54 Mrd. USD (+3,6%) gelegen. Beim Ergebnis habe der Konzern allerdings einen Verlust von 1,05 (Vorjahr: +4,5) Mrd. USD verzeichnet. Dieser sei durch eine Sonderbelastung wegen der US-Steuerreform in Höhe von 5,5 Mrd. USD hervorgerufen worden.



Eine allgemeine Schwäche des US-Dollar vor dem Hintergrund des ungelösten politischen Parteienstreits zur Finanzierung der US-Regierungsbehörden habe den Euro gestützt.



Aussagen der Internationalen Energieagentur (IEA) zur weiteren Entwicklung der Fördermengen hätten auf dem Ölmarkt zu sinkenden Notierungen geführt. Die IEA gehe davon aus, dass sich die US-Ölproduktion in diesem Jahr deutlich ausweiten werde. Der Goldpreis bleibe im Bereich 1.330 bis 1.335 USD weitgehend stabil. (22.01.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Ein weiterhin starker Euro und eine wenig impulsgebende Wall Street konnten den deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,2%, MDAX +0,9%, TecDAX +0,7%) nicht davon abhalten, weiter zuzulegen, so die Analysten der Nord LB. adidas sei nach positivem Analystenkommentar mit +6,9% an die DAX-Spitze gesprintet. Auch thyssenkrupp sei nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung mit +4,5% sehr gefragt gewesen.Die einsetzenden Gewinne an der Wall Street ( Dow Jones +0,02%, S&P-500 +0,04%, Nasdaq +0,6%) seien vom drohenden Regierungsstillstand in den USA in Schach gehalten worden. Nike habe an der Dow-Spitze nach gutem Absatz der neuen Schuhmodelle gepunktet und 5% zugelegt. IBM sei mit -4%, der schwächste Wert gewesen. Nikkei-225 : 23.782,61 Punkte).