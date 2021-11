Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dem DAX gelingt es weiterhin sich auf hohem Niveau zu halten, während die Schwungkraft weiterhin relativ gering ausfällt, so die Analysten der Helaba.So habe der Nettogewinn von Siemens im Geschäftsjahr 2020/2021 um 59% auf 6,7 Mrd. EUR zugelegt, womit sogar die konzerneigenen Erwartungen übertroffen worden seien. Ausblickend habe es geheißen, dass man weiterwachsen wolle, allerdings werde mit einer nachlassenden Dynamik gerechnet. Aber nicht überall laufe es rund. So habe beispielsweise der Batteriehersteller VARTA unter der anhaltenden Corona-Krise zu leiden gehabt. Der Umsatz sei in den ersten neun Monaten um 1,3% auf 622,3 Mio. Euro gefallen. Heute werde der DAX freundlich in den Handel starten.Negativen Divergenzen, unterdurchschnittlichem Momentum und Richtung Süden kippenden Indikatoren zum Trotz habe der DAX gestern einen neuen Rekordstand markiert. Damit bestehe die Möglichkeit, dass nachdem die erste Extension bei 16.123 Zählern abgearbeitet worden sei, auch die nächste, bei 16.257 Zählern verlaufende Marke erreicht werde. Dass von technischer Seite seit geraumer Zeit kaum bis keine idealtypischen Konstellationen vorzufinden seien, hätten die Analysten an dieser Stelle bereits mehrfach betont. Insofern stehe einmal mehr die Frage im Raum, ob sich derzeit noch ausreichend tragfähige Chance-Risikoprofile definieren lassen würden. (12.11.2021/ac/a/m)