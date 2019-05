Siemens habe den Gewinn in Q2 deutlich steigern können. Das op. Ergebnis (EBITDA) habe um 7% auf EUR 2,41 Mrd. zugelegt, der Umsatz sei um 4% auf EUR 20,9 Mrd. gestiegen. Der Orderbestand habe Ende März durch Auftragseingang von EUR 23,6 Mrd. den Rekordwert von EUR 142 Mrd. erreicht.



Wirecard erhöhe Geschäftsprognose: Angesichts boomender Online-Geschäfte in Q1 (das Betriebsergebnis sei um 40,7% auf EUR 158 Mio. gestiegen) werde nun ein größerer Betriebsgewinn (EBITDA) von EUR 760 bis 810 Mio. erwartet.



Commerzbank hingegen mit Gewinnrückgang: In Q1 seien der op. Gewinn um 5,6% auf EUR 244 Mio., der Überschuss auf EUR 120 (Vj: 262) Mio., die Konzernerträge um 2,8% auf EUR 2,16 Mrd. gesunken. Dennoch werde für 2019 eine Dividende auf dem Vorjahresniveau von 20 Cent je Aktie angestrebt.



Münchener Rück trotz Gewinneinbruchs in Q1 auf Kurs: Das Nettoergebnis sei um 23,5% auf EUR 633 Mio. aufgrund aktueller Großschäden gesunken. Der weltgrößte Rückversicherer habe seine Erwartungen für 2019 mit einem Ergebnis von rund EUR 2,5 Mrd. (= + EUR 200 Mio. ggüb. 2018) bekräftigt. Konzerntochter Ergo melde für Q1 Gewinnsteigerung um gut 10% auf EUR 85 Mio.



Für den Euro sei es wieder leicht nach unten gegangen, wenngleich die Gemeinschaftswährung die USD 1,12-Marke nicht aus dem Blick verliere - EZB-Referenzkurs sei bei USD 1,1202 festgesetzt worden.



Die Ölpreise hätten am Mittwoch zugelegt. Die überraschend gesunkenen US-Rohöllagerbestände und der wieder angeheizte Konflikt mit Iran seien als Gründe angegeben worden. Gold habe sich erneut wenig verändert präsentiert. (09.05.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siemens-Zahlen beflügelten den DAX zunächst und gaben dem deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,72%, MDAX +0,73%, TecDAX +1,1%) positive Vorzeichen, bis die Chinesen im Handelskonflikt-Schlichtungsvertrag mit USA herumstrichen und erneut Schärfe in die Verhandlungen brachten, so die Analysten der Nord LB.Am Nachmittag sei für die Kurse wieder Land ins Sicht gewesen. Siemens hätten 4,6% hinzugewannen, Wirecard sogar fast 5%. thyssenkrupp seien ohne ersichtlichen Grund auf den tiefsten Stand seit fast 16 Jahren gefallen, Münchener Rück ( ISIN DE0008430026 WKN 843002 ) hätten wegen schlechter Zahlen -1% verloren.An der Wall Street ( Dow Jones +0,09%, S&P-500 -0,16%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,30%) habe die Talfahrt gestoppt werden können. Außergewöhnliche Ausschläge seien wegen Zurückhaltung vor der Fortsetzung der Konfliktlösungsgespräche mit China heute nicht zu erwarten gewesen. United Technologies sei an der Dow-Spitze mit +1,2% zu finden gewesen, Nike mit +0,3%. Am Dow-Ende habe Intel mit -2,5% notiert. Nikkei habe 1,2% nachgegeben, Nervosität wg. USA-China-Konflikt. Fraport habe in Q1 den Betriebsgewinn (EBITDA) um 14,8% auf EUR 200,6 Mio., die Erlöse um 18% auf EUR 804 Mio. und den Gewinn um 43% auf EUR 28 Mio. gesteigert. Neue Reiseziel und höhere Passagierzahlen hätten es möglich gemacht.