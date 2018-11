Um den US-Markt mit Elektrofahrzeugen zu versorgen und Tesla Paroli zu bieten, plane Volkswagen den Bau eines neuen Werkes in den USA. Ziel sei es zum führenden Anbieter von Elektromobilität zu werden. Das Vorhaben sei Teil der Initiative, in der Volkswagen bis 2023 knapp EUR 44 Mrd. in die Elektromobilität, das autonome Fahren, Mobilitätsdienste und die Digitalisierung investiere.



Auch BMW warte mit Innovationen auf und kündige an, die Hybridtechnik voranzutreiben. Gegenwärtig werde ein Verfahren getestet, bei dem sich der Verbrennungsmotor bei Einfahrt in abgasbelastete Innenstädte abschaltet und auf reinen Batteriebetrieb umgeschaltet werde. Weil sich Käufer bei reinen Elektroautos bisher zurückhalten würden, würden Hybridautos eine Alternative darstellen.



Swiss Life kündige an, seine Aktionäre statt bislang mit 30 bis 50% künftig mit 50 bis 60% am Gewinn zu beteiligen. Außerdem beabsichtige der Schweizer Lebensversicherer den Rückkauf eigener Aktien bis Dezember 2019 und damit eine Mrd. Franken an seine Eigentümer auszuschütten.



Aussagen von US-Notenbankchef Powell hätten den USD gedrückt und den Euro befördert, der wieder an der USD 1,14er Marke gekratzt habe. Der EZB-Referenzkurs habe bei USD 1,1387 gelegen.



Die Ölpreise hätten leicht angezogen, würden aber weiter unter Druck bleiben: Brent +0,3% bei USD 59,67, WTI +0,1% bei USD 51,41. Der Goldpreis ziehe wieder behutsam an und gewinne 2,5 USD. (30.11.2018/ac/a/m)







In der Hoffnung auf ein baldiges Ende der US-Zinserhöhungen waren Anleger am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,01%, MDAX +0,92%, TecDAX +1,59%) zunächst ganz rege, dann ging der DAX doch fast unverändert aus dem Handel, so die Analysten der Nord LB.An der DAX-Spitze seien Wirecard (+3%) und Lufthansa (+2,8%) zu finden gewesen. Die gestrige Razzia bei der Deutschen Bank in Frankfurt und Umgebung wegen des Verdachts auf Geldwäsche habe den Kurs der Aktie um bis zu -5% abrutschen lassen, am Ende seien es -3,4% gewesen. "Vertrauen ist der Anfang von allem" - und das sei erstmal flöten. Bayer starte ein großes Sparprogramm, wobei u.a. 12.000 Stellen gestrichen werden sollten. Normalerweise würden Anleger das honorieren, diesmal nur kurzfristig: Die Aktie habe -0,72% verloren.Zurückhaltung der Anleger habe an der Wall Street ( Dow Jones -0,1%, S&P-500 -0,2%, Nasdaq -0,3%) vor dem G20-Gipfel in Argentinien und eingedenk der von Powell angekündigten ruhigeren Gangart bei den Zinserhöhungen geherrscht. Auch der Russland-Ukraine-Konflikt habe auf die Stimmung gedrückt. Besonders gefragt gewesen seien Abercrombie & Fitch mit +21%. Nikkei-225 notiere aktuell bei 22.351,06 mit Zuwächsen.