Der US-Unterhaltungsriese Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686) habe im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2,37 Milliarden US-Dollar verdient und damit etwas mehr als vom Markt erwartet. Allerdings habe der Konzern die Umsatzerwartungen verfehlt, statt der erwarteten 14,46 Milliarden US-Dollar habe man nur 14,24 Milliarden erlöst. Hauptbelastungsfaktor bleibe der Bereich Cable Networks, zu dem der Sportsender ESPN gehöre.



Wichtiger als der Bericht der Zahlen sei aber die Ankündigung einer Strategieänderung gewesen: Ab dem kommenden Jahr solle ein Streamingdienst über seinen Sender ESPN angeboten werden, ab 2019 solleein solcher unter der Marke Disney bereitgestellt werden. Zu diesem Zweck habe Disney die Mehrheit am Streamingunternehmen BAMTech übernommen. Ebenfalls ab 2019 sollten neue Disney- und Pixar-Filme nur noch im konzerneigenen Streamingdienst verfügbar sein. Dies würde die Online-Videotheken von Konkurrenten wie Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN: 552484) hart treffen, da diese auf externe Inhalte angewiesen seien. Die Netflix-Aktie habe nach Bekanntgabe der Meldung nachgegeben. Der Aufbau der eigenen Kanäle und die eigene Vermarktung seiner hochwertigen Inhalte könnten sich mittelfristig für Disney bezahlt machen.



Der Bonner Logistikriese Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200) habe am Dienstag seine Zahlen für das zweite Quartal präsentiert und damit für Freude bei seinen Aktionären gesorgt. Mit einem Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern von 841 Millionen Euro habe der Konzern die Analystenerwartungen geschlagen und das stärkste zweite Quartal seiner Geschichte und gleichzeitig den siebten Quartals-Bestwert in Folge verzeichnet.



Die Deutsche Post sei einer der Hauptnutznießer des anhaltenden Booms im Online-Handel. Kräftig seien insbesondere die Unternehmensbereiche Express und Lagereidienstleistung gewachsen. Nur schwache Impulse habe es hingegen aus dem Fracht- und Speditionsgeschäft gegeben. Nachdem die Aktie des Unternehmens mit einem zweistelligen Wertzuwachs seit Jahresbeginn bereits besser als der Vergleichsindex DAX abgeschnitten habe, sei die Aktie nach Veröffentlichung der Ergebnisse auf einen historischen Höchstwert geklettert. (Ausgabe vom 11.08.2017) (14.08.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einem ruhigen Wochenstart an den internationalen Aktienbörsen (so sank die Volatilität des viel beachteten US-Index S&P 500 auf den historisch tiefsten jemals gemessenen Stand), gerieten die Märkte in den letzten Handelstagen in die Verlustzone, so die Experten von Union Investment.Insbesondere hätten die sich zuspitzende Nordkorea-Krise und die Angst vor einem drohenden Krieg belastet: Am Dienstag habe Nordkoreas Diktator Kim Jong Un damit gedroht, die US-Basis auf der Pazifikinsel Guam angreifen zu können. Mit der Benennung eines konkreten Ziels habe der Konflikt eine neue Dimension gewonnen. US-Präsident Trump habe auf diese Aussagen scharf reagiert und seinerseits mit einer US-Antwort aus "Feuer und Zorn" gedroht. Ausgelöst worden sei die beidseitige verbale Eskalation durch einen Bericht der "Washington Post", wonach Nordkorea einen atomaren Sprengkopf entwickelt habe, der klein genug für seine Interkontinentalraketen sei. Außerdem seien einige Quartalsberichte der Unternehmen negativ aufgenommen worden. Der deutsche Leitindex DAX sei unter die Marke von 12.000 Punkten gesunken und notiere derzeit auf dem niedrigsten Stand seit April dieses Jahres.