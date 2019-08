Der Grafikkarten-Spezialist NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) habe mit seinen Quartalsergebnissen die Erwartungen des Marktes übertroffen. Anleger hätten dies mit einem Kurszuwachs von 7,4% honoriert. Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) hätten weitere 2,36% zugelegt. Der Konzern zähle zu den Profiteuren, sollte es in absehbarer Zeit zu einer Annäherung von USA und China im Handelskonflikt kommen.



Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) handle aktuell freundlicher bei 20.566 Punkten (+0,72%).



Volkswagen (ISIN DE0007664005/ WKN 766400) habe im Juli mit 886.100 Autos 2,4% weniger Fahrzeuge verkauft als im Vorjahr. Der Rückgang wäre stärker ausgefallen, hätten nicht die Chinesen dem deutschen Autobauer mehr Fahrzeuge abgenommen: Insgesamt seien die Auslieferungen im Reich der Mitte um 1,3% auf 313.400 Fahrzeuge gestiegen. In Gesamt-Westeuropa habe es ein Minus von 4% gegeben, in Deutschland habe der Rückgang sogar bei 6,3% gelegen. Was man wissen müsse: Im Vorjahreszeitraum sei der Absatz in Europa vor Einführung der WLTP-Abgasregeln "gepusht" worden. Seit Jahresbeginn habe Volkswagen damit weltweit 6,251 Mio. Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 2,7%.



Beim Shoppingcenter-Investor Deutsche Euroshop (ISIN DE0007480204/ WKN 748020) seien die Erlöse im 1. Halbjahr mit 111,9 Mio. EUR (+0,3%) nahezu konstant geblieben. Das EBIT habe sich mit 98,2 Mio. EUR (+0,2%) ebenfalls nur marginal verändert. Das Management habe für das Gesamtjahr die bisherigen Prognosen bestätigt.



Die geplante milliardenschwere Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC Schweiz durch den Telekomkonzern Sunrise (ISIN CH0267291224/ WKN A14M5T) bleibe problembehaftet. Sunrise-Großaktionär freenet (ISIN DE000A0Z2ZZ5/ WKN A0Z2ZZ) (24,5%-Beteiligung) wolle bei der für den Deal geplanten 4,1 Mrd. CHF schweren Kapitalerhöhung nicht mitziehen und "unter den aktuellen Transaktionsbedingungen" auf einer geplanten a.o. Aktionärsversammlung gegen die Kapitalerhöhung stimmen. (19.08.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Ein paar versöhnlichere Worte von Trump im Handelsstreit und die Welt der Börsianer ist - zumindest kurzfristig - wieder in Ordnung, berichten die Analysten der NORD/LB.So hätten sich auch die deutschen Aktienindices vor dem Wochenende erholt: DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +1,31%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +1,77%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +2,28%.Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) verzeichneten zunächst ein neues Rekordtief, ehe die Anleger dann zum nochmals ermäßigten Kurs doch nicht mehr zuschauen mochten: Am Ende mit +4,77% der Platz an der Sonne für den doch so gebeutelten Wert, so die Analysten der NORD/LB. Bayer-Titel (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) hätten nach einer Kaufempfehlung 2,59% gewonnen.