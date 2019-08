Im Fokus hätten Philip Morris (-7,76%) und Altria (-3,97%) gestanden, die einen Zusammenschluss erwägen würden; bis 2008 hätten sie schon einmal zusammengehört.



Der Nikkei 225 notiere aktuell marginal im Plus bei 20.488 Punkten (+0,16%).



Die Wiener Versicherungsgruppe Vienna Insurance sei im ersten Halbjahr kräftig gewachsen. Vor allem im Sachversicherungsgeschäft, in der Kfz-Kaskoversicherung und der Krankenversicherung sei es aufwärts gegangen. Bei einem um 6% auf 5,4 Mrd. EUR gestiegenen Prämienvolumen habe sich das Vorsteuerergebnis um 10,5% auf 257 Mio. EUR verbessert. Der Konzern sei sehr zuversichtlich, dass die Ziele für 2019 erreicht würden. Chefin Stadler steuere auf ein Prämienvolumen von 9,9 Mrd. EUR und einen Gewinn vor Steuern von 500 bis 520 Mio. Euro zu.



Die anhaltend schwache Ergebnisentwicklung veranlasse die Medizintechnikfirma Drägerwerk (ISIN DE0005550636 / WKN 555063) zu einer Restrukturierung. Die hierzu geplanten Kostenreduzierungen sollten u.a. mit Einsparungen im Personalbereich erreicht werden. Darüber werde nun mit dem Betriebsrat verhandelt, habe Dräger mitgeteilt. Wie viele Stellen der Restrukturierung zum Opfer fallen würden, konnte das Unternehmen noch nicht beziffern. Der Vorstand wolle ein Maßnahmenpaket vereinbaren mit dem Ziel, so wenige Stellen wie möglich abzubauen, habe es geheißen.



Der Euro habe im späten Geschäft etwas leichter tendiert. Während die Daten zum deutschen BIP kaum Einfluss gehabt hätten, hätten solide US-Konjunkturdaten ein wenig belastet.



Die Rohölpreise hätten am Dienstag leicht zulegen können. Die vage Hoffnung auf eine Wiederannäherung von China und den USA im Handelsstreit habe für Auftrieb gesorgt. Auch der Goldpreis habe leicht angezogen. (28.08.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,62%, MDAX +0,73%, TecDAX +0,95%) hat sich im Verlauf eine freundliche Stimmung durchgesetzt, so die Analysten der Nord LB.Die leichten Entspannungssignale im Handelsstreit vom Vortag hätten noch positiv nachgewirkt.Versorger seien nach einer Analystenempfehlung für die Branche gesucht gewesen: RWE +2,25%, E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) +1,7%. Ebenfalls nach einer Kaufempfehlung seien die Aktien der Lufthansa in den Steigflug übergegangen: +2,97%. Dow Jones -0,47%, S&P-500 -0,32%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,34%) seien die Notierungen nach einem freundlichen Auftakt gesunken. Widersprüchliche Signale im Handelsstreit hätten das Geschehen belastet.