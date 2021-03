Trotz Herausforderungen durch die Corona-Pandemie habe RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) das vergangene Jahr erfolgreich abgeschlossen. Insbesondere dank eines starken Handelsgeschäfts sei der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 3,2 (2019: pro forma: 3,0) Mrd. EUR gestiegen. Das bereinigte Nettoergebnis habe mit 1,2 Mrd. EUR den Ausblick von 0,85 bis 1,15 Mrd. EUR übertroffen. Für das laufende Jahr rechne der Konzern mit einem Rückgang des EBITDA auf 2,65 bis 3,05 Mrd. EUR, was vor allem den Belastungen durch den Kälteeinbruch in Texas geschuldet sei.



VW wolle die Strategie gleicher Plattformen und Bauteile, die zunächst bei Autos mit Verbrennungsmotoren und dann für E-Autos eingesetzt worden seien, nun auf Software und Batterietechnologie ausweiten. Dadurch sollten die Kosten weiter sinken. Für das laufende Jahr habe VW das Ziel einer operativen Rendite am oberen Ende der Spanne zwischen 5 und 6,5% bekräftigt, für die Folgejahre sollten "schnellst-möglichst" wieder 7 bis 8% möglich sein.



Vor allem der Corona-bedingte Einbruch des Passagierverkehrs habe dem Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN 577330) des Jahr 2020 verhagelt. Bei einem Erlösrückgang um 54,7% auf 1,68 Mrd. EUR sei ein Nettoverlust von 690 Mio. EUR angefallen. Das bereinigte operative Ergebnis habe mit 48 Mio. EUR knapp im Plusbereich gehalten werden können. Fraport-Chef Schulte rechne durch Fortschritte beim Impfen und Testen spätestens im Sommer mit einer Erholung des Flugverkehrs.



Der Online-Modehändler Zalando (ISIN DE000ZAL1111/ WKN ZAL111) sei im Krisenjahr 2020 deutlich gewachsen. Das Bruttowarenvolumen sei um 30,4% auf 10,7 Mrd. EUR gestiegen, die Erlöse hätten bei 7,982 Mrd. EUR (+23,1%) gelegen. Das bereinigte Konzern-EBIT habe 420,8 (224,9) Mio. EUR erreicht, der Nettogewinn sei auf 226,1 (99,7) Mio. EUR gesprungen. Zalando habe mittlerweile 38,7 Mio. aktive Kunden, ein Plus von 25%. 2021 erwarte Zalando ein ber. EBIT zwischen 350 und 425 Mio. EUR.



Ein robuster ZEW-Index für Deutschland habe dem Euro nur temporär Auftrieb verliehen, am Ende habe es ein leichtes Minus gegeben.



Die durch die Impfproblematik wieder in den Fokus gerückten konjunkturellen Risiken in Europa hätten die Ölpreise belastet. Gold habe am Berichtstag das Vortagesniveau gehalten. (17.03.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,66%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,89%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +1,13%) ging es am Dienstag aufwärts, so die Analysten der Nord LB.U.a. seien die aufgehellten ZEW-Konjunkturerwartungen kurstreibend gewesen. VW Vz. (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) hätten nach endgültigen Geschäftszahlen und den Plänen zur Elektromobilität an der DAX-Spitze um 6,71% zugelegt.An der Wall Street hätten sich die Indices (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,39%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,16%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +0,09%) in engen Grenzen uneinheitlich präsentiert. Die Anleger hätten sich vor der FED-Sitzung weitgehend zurückgehalten.