Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines habe im ersten Halbjahr weniger verdient. Bei einem Umsatzrückgang auf 2,048 (Vorjahr: 2,24) Mrd. EUR sei das operative Ergebnis auf 224,2 (365,2) Mio. EUR gesunken, wie der DAX-Konzern mitgeteilt habe. Netto seien 161,3 Mio. EUR übrig geblieben und damit 100 Mio. weniger als vor Jahresfrist. "In den Zahlen zeigen sich erste Auswirkungen der Corona-Pandemie", habe Konzernchef Winkler erklärt. So hätten etwa im zivilen Triebwerksgeschäft die Drosselung von Flugzeug-Produktionsraten und rückläufige Flugzeugauslieferungen belastet. Im militärischen Bereich habe insbesondere die dreiwöchige Betriebsunterbrechung im April für Umsatzeinbußen gesorgt.



Siemens Healthineers wolle für 16,4 Mrd. USD den auf Krebs spezialisierten US-Konkurrenten Varian Medical Systems übernehmen. Healthineers wolle für 177,50 Dollar in bar pro Anteilsschein sämtliche Aktien von Varian erwerben. Die Direktoren der US-Firma hätten der Transaktion einstimmig zugestimmt, habe es geheißen. Der Kauf solle im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen werden.



HSBC (ISIN GB0005405286 / WKN 923893) habe in der ersten Jahreshälfte aufgrund der Corona-Pandemie einen unerwartet starken Einbruch des Vorsteuergewinns verzeichnet. Der Gewinn vor Steuern sei auf 4,32 Mrd. USD gefallen, nach 12,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum, habe der Konzern mitgeteilt. Die Bank habe wegen der Virus-Krise ihre Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite kräftig erhöhen müssen. Das Geschäft der Bank in Großbritannien sei besonders hart getroffen worden, habe Finanzvorstand Stevenson gesagt.



Der Euro sei auch zum Wochenstart angesichts der positiven US-Industriedaten und der steigenden Corona-Neuinfektionen in Europa im Rückwärtsgang geblieben.



Nach einem schwächeren Auftakt hätten die robusten Wirtschaftsdaten beim Öl am Ende doch noch für Gewinne gesorgt. Der Goldpreis habe nach dem Kursauftrieb der vergangenen Wochen am Montag eine verdiente Ruhepause eingelegt. (04.08.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Einkaufsmanagerindices aus China, der Euro-Zone und den USA, die Wachstumssignale sendeten, haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt ( DAX +2,71%, MDAX +1,83%, TecDAX +1,71%) zum Wochenauftakt deutlich steigen lassen, so die Analysten der Nord LB.Die gute Industriestimmung habe vor allem die Kurse der Automobilwerte beflügelt: VW. Vz. ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) seien an der Spitze des Leitindex um 4,94% gestiegen, für Daimler sei es um 4,44% nach oben gegangen.Die überraschende Aufhellung der Industriestimmung im Juli habe den US-Börsen ( Dow Jones +0,89%, S&P-500 +0,72%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,47%) zum Wochenstart Auftrieb gegeben. Microsoft seien um 5,62% gestiegen, nachdem der Konzern Interesse am US-Geschäft des Videodienstes TikTok bekundet habe. Nikkei 225 liege aktuell deutlich im Plus bei 22.581 Punkten (+1,74%).