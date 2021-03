Der Medien- und Dienstleistungskonzern Bertelsmann sei gut durch das Corona-Jahr 2020 gekommen und habe im operativen Geschäft einen Rekordgewinn erzielt. Der Betriebsgewinn (operating EBITDA) sei auf 3,1 (Vorjahr: 2,9) Mrd. EUR gestiegen. Unter dem Strich habe das Ergebnis mit knapp 1,5 Mrd. EUR gut ein Drittel über dem Wert von 2019 gelegen. Der Umsatz sei allerdings um rund 4% auf 17,3 (VJ: 18) Mrd. EUR abgesackt und damit etwa auf das Niveau von 2017.



Der Autozulieferer ElringKlinger habe wegen des Nachfragerückgangs in der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr unter dem Strich gut 41 Mio. EUR Verlust gemacht. Die Dividende werde deshalb gestrichen. Dies stärke auch die Finanzkraft für den weiteren Transformationsprozess, habe das Unternehmen erklärt. Nach einem Umsatzrückgang um 14,3% auf 1,48 Mrd. EUR erwarte ElringKlinger im laufenden Jahr einen Erlöszuwachs entsprechend der globalen Automobilproduktion von rund 13%.



Der EUR bleibe unter Druck. Nachdem sich die Gemeinschaftswährung im frühen Handel zunächst hätten stabilisieren können, habe sie im Laufe des Handels wieder nachgegeben. Solange es eine angespannte Corona-Lage in der Eurozone gebe, dürfte sich daran nicht viel ändern. Zudem sei der USD in Erwartung eines US-Wachstumsschubs stark gefragt.



Belastet vom zulegenden USD hätten die Ölpreise erneut nachgegeben. Generell hätten Investoren das für diesen Donnerstag geplante Online-Treffen der OPEC mit den in der OPEC+ verbündeten Förderstaaten, darunter Russland im Visier. Bei dem Treffen stehe die künftige Förderpolitik des Ölverbunds im Mittelpunkt.



Die letzten zwei Handelstage seien Gift für das Gold gewesen. Der Kurs sei erneut tief ins Minus und damit an die Marke von 1.680 USD heran gerutscht, die es zu halten gelte, solle die Fahrt des glänzenden Metalls nicht noch weiter gen Süden gehen. (31.03.2021/ac/a/m)







Der DAX (ISIN DE0008469008 WKN 846900, +1,29%) eilt von Rekord zu Rekord, so die Analysten der Nord LB. Erstmals habe er dabei die Hürde von 15.000 Punkten übersprungen und bis zum Handelsende gehalten. Rückenwind komme u.a. aus den USA, wo die Impfaktionen zügig von statten gehen würden und Anlegern, die in der Vergangenheit auf sinkende Kurse gesetzt hätten und nun zum Eindecken gezwungen seien. Gefragt gewesen seien v.a. Automobil-, Banken- und Versicherungswerte. Die Spitzenposition im DAX habe sich VW Vz. (ISIN DE0007664039 WKN 766403) mit plus 4,7% gesichert. An der Wall Street (Dow Jones -0,32%, S&P 500 -0,32%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271 WKN 969427) -011%) hätten dagegen wieder aufflammende Inflationssorgen das Geschehen bestimmt. Es sei abwärts gegangen. Nikkei 225 notiere leichter - aktuell bei 29.224,69 Punkten.