Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bereits zum Ende der vergangenen Woche hatte sich abgezeichnet, dass die Schwungkraft beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nachlässt, so die Analysten der Helaba.Sonderentwicklungen wie beispielsweise die Outperformance bei den Automobilaktien hätten nur vorübergehend für Rückenwind gesorgt. Mit den jüngsten Beschlüssen des Bund-Länder-Gipfels, den Lockdown erneut zu verlängern, habe die Stimmung einen Dämpfer erhalten. Neben den Auswirkungen auf die Wachstumsprognose würden drohende Firmeninsolvenzen eine wesentliche Rolle spielen. Letztgenannte hätten natürlich auch Auswirkung auf den Arbeitsmarkt. Immerhin habe sich die Politik insoweit flexibel gezeigt, dass die ursprünglich angedachte Osterruhe zurückgenommen worden sei. Dennoch zeichne sich eine moderate Trendwende beim Verlauf der Vola ab. Der zur Beurteilung relevante VDAX ( ISIN DE000A0DMX99 WKN A0DMX9 ) weise zuletzt steigende Tiefpunkte auf, so dass die Wahrscheinlichkeit für die Komplettierung einer unteren Wendeformation deutlich zunehme. In der Konsequenz könnte eine neue Impulsbewegung etabliert werden. Insofern gelte es, während der kommenden Handelstage nach entsprechende Hinweisen Ausschau zu halten.Noch immer liege das Ende eines großen Preis- und Zeitzyklus (21. März) nicht weit genug entfernt, um dessen möglichen Einfluss auf die weitere Bewegungsrichtung abzuhaken. Auf der Unterseite habe sich die Unterstützung bei 14.410 Zählern in der jüngeren Vergangenheit als tragfähig erwiesen. Diese, sowie die bei 14.337 Zählern verlaufende 21-Tagelinie würden mögliche Trigger darstellen. Solange der für den tertiären Trend relevante Durchschnitt nicht nachhaltig durchbrochen werde, sei zunächst von einer Korrektur des DAX auszugehen. (25.03.2021/ac/a/m)