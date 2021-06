Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche, beendete den Monat Mai aber mit einem Plus, so die Analysten der Helaba.



Im Juni würden wohl unverändert die Inflationssorgen im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Heute stünden die Preiszahlen in der Eurozone an. Das Ziel der EZB von nahe aber knapp unter 2% dürfte bereits erreicht werden. Die Erwartungen steigender Zinsen würden ein Belastungspotential darstellen, zumal die Hoffnungen auf ein Ende der Corona-Krise inklusive Wirtschaftserholung größtenteils in den Aktienpreisen eskomptiert sein dürften. Der VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) verharre momentan auf niedrigem Niveau knapp unterhalb der Marke von 19%. Ein Anstieg der Volatilität gehe in der Regel mit Ausbruchsbewegungen einher. In Verbindung mit der EZB-Ratssitzung am 10. Juni sei somit mit einem spannenden Monat zu rechnen.



Die Indikatoren würden Schwächeanzeichen aufweisen. Besonders das fehlende Momentum lasse eine nachgebende Tendenz des DAX erwarten. Dementsprechend sei der Fokus auf die 21- und 55-Taglinien gerichtet. Diese würden heute bei 15.307 und 15.111 verlaufen. Bei einem Bruch könnten Verluste bis 15.060 folgen. Hürden lokalisieren die Analysten der Helaba bei 15.548 und bei 15.568. (01.06.2021/ac/a/m)

