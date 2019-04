Trotz der eher seitwärtsverlaufenden Märkte seien in der letzten Woche vor allem Software- und Technologiewerte gefragt gewesen. Obwohl das DAX-Schwergewicht SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) erstmals seit fast 17 Jahren einen Quartalsverlust präsentiert habe, habe der Titel ein neues Rekordhoch verbucht. Mit einem Plus von 12,5 Prozent habe das Unternehmen auch zwischenzeitlich die Tabellenspitze des DAX angeführt. Bessere Aussichten und eine in Zukunft deutliche Steigerung der Profitabilität hätten die Anleger euphorisch gestimmt.



Daneben sei es dem amerikanischen Technikunternehmen Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) gelungen, die eine Billionen Dollar-Marke zu schlagen. Nach der Vorlage überzeugender Geschäftszahlen sei die Bewertung des Unternehmens um rund 5 Prozent gestiegen. Neben einem starken Cloud-Geschäft habe sich der Gewinn um über 18 Prozent auf rund 8,8 Milliarden Dollar erhöht.



Darüber hinaus seien die Aktien des Zahlungsabwicklers Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) durch die Nachricht über einen Einstieg des japanischen Mischkonzerns Softbank beflügelt worden. Infolgedessen sei am Mittwoch der Kurs in der Tagesspitze um mehr als 15 Prozent gestiegen. Ein Teil der Gewinne sei jedoch wieder abgegeben worden.



Die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) und die Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) hätten am vergangenen Donnerstag verkündet, dass die Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss beendet worden seien. Offiziell hätten sich die beiden größten deutschen Privatbanken seit Mitte März in einem formellen Austausch befunden. Dennoch seien die Führungsspitzen nach einer gründlichen Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass die Fusion keinen ausreichenden Mehrwert bieten würde. Beide Institute hätten auf Umsetzungsrisiken verwiesen, gepaart mit Restrukturierungskosten und zusätzlichen Kapitalanforderungen. Daneben hätten auch Großaktionäre der Deutschen Bank, darunter das Emirat Katar und der chinesische Mischkonzern HNA, eher kritisch auf das Vorhaben geblickt. Bei den Vertretern der Arbeitnehmer habe sich mit Blick auf drohende Jobverluste ebenfalls massiver Widerstand geregt.



Als Reaktion auf die abgesagte Bankenfusion hätten die Teilhaberpapiere der Deutschen Bank zunächst um bis zu 3 Prozent zugelegt. Die Gewinne hätten jedoch nicht bis zum Handelsschluss gehalten werden können. Die Aktien des Branchenprimus hätten sich mit einem Minus von 1,8 Prozent aus dem Handel am Donnerstag verabschiedet. Bei den Papieren der Commerzbank sei die Korrektur deutlicher ausgefallen. Nach einem Rücksetzer von 3,7 Prozent in der Spitze hätten die Aktien am Ende um 2,6 Prozent leichter notiert. (Ausgabe vom 26.04.2019) (29.04.2019/ac/a/m)







