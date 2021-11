Siemens Healthineers rechne in den Geschäftsjahren 2022/23 bis 2024/25 mit einem jährlichen Umsatzwachstum von 6 bis 8% und einem bereinigten Wachstum des Gewinns je Aktie von 12 bis 15%. Dabei solle u.a. die Übernahme des US-Krebsbehandlungs-Spezialisten Varian Schwung verleihen. Aus der Übernahme erwarte Siemens Healthineers nun Kosten- und Umsatzeffekte von mehr als 350 (bisher: 300) Mio. EUR.



Der Gebrauchtwagen-Onlinehändler AUTO1 Group (ISIN DE000A2LQ884/ WKN A2LQ88) habe in Q3 ein Rekordergebnis erzielt und hebe vor diesem Hintergrund die Prognosen für Umsatz und Ergebnis an. Es werde nun für 2021 mit Erlösen zwischen 4,5 und 4,6 (bisher: 4,0 bis 4,4) Mrd. EUR gerechnet, habe das Unternehmen mitgeteilt. Beim Rohergebnis würden zwischen 415 und 425 (bisher 380 bis 410) Mio. EUR erwartet. In Q3 sei der Umsatz um 64% auf 1,26 Mrd. EUR gestiegen. Das Rohergebnis habe sich um 34% auf 116,3 Mio. EUR erhöht.



QUALCOMM (ISIN US7475251036/ WKN 883121) sehe sich trotz der zurückgehenden Umsätze mit Apple gut gerüstet und wolle diesen Rückgang mit steigenden Erlösen in der Autoindustrie und anderen Branchen mehr als kompensieren. Künftig würden QUALCOMM-Chips vermehrt bei autonom fahrenden Autos, in vernetzten Technologien wie dem "Internet of Things" sowie in kabellosen Kopfhörern oder Smartwatches, die nicht aus dem Hause Apple kämen, verbaut werden, so CEO Amon.



Der Euro sei im frühen Handel unter 1,13 USD gefallen, habe sich am Nachmittag aber wieder über diese Marke retten können.



Die anhaltenden Spekulationen, dass einige Staaten Teile der nationalen Ölreserven freigeben könnten, hätten den Ölpreis belastet. Gold habe das hohe Niveau der Vortage halten können. (18.11.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem freundlichen Start haben die Indices am deutschen Aktienmarkt am Nachmittag - im Gefolge einer schwächeren Wall Street - die Gewinne zum Teil wieder abgegeben, so die Analysten der Nord LB.Siemens Healthineers (ISIN DE000SHL1006/ WKN SHL100) gewannen nach Anhebung der Mittelfristziele 5,60%. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,02% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,73% geklettert. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um -0,25% gesunken.Unter anderem durchwachsene Daten vom Immobilienmarkt hätten an der Wall Street für nachgebende Notierungen gesorgt. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,58%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,26% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,33% gefallen. Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) seien um 4,7% eingebrochen. Zuvor habe Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) bekannt gegeben, in Großbritannien keine Zahlungen mit Visa mehr zu akzeptieren.