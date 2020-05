Siemens habe in Q2 (31.03.) die Folgen der Corona-Pandemie nur abgeschwächt zu spüren bekommen. Die Erlöse seien auf vergleichbarer Basis um 1% auf 14,2 Mrd. EUR zurückgegangen, der Auftragseingang sei um 8% auf 15,1 Mrd. EUR gesunken. Der Gewinn nach Steuern sei auf knapp 0,7 (1,9) Mrd. EUR abgesackt. "Wir erwarten, in Q3 die Talsohle zu erreichen", habe Vorstandschef Kaeser gesagt. Der Umsatz werde im GJ 2019/20 moderat unter dem Vorjahreswert liegen, das Gewinnziel von 6,30 bis 7,00 EUR je Aktie könne man "nicht mehr bestätigen", habe es weiter geheißen.



Eine gute Entwicklung der Rüstungssparte habe Rheinmetall geholfen, Q1 relativ unbeschadet zu überstehen. Bei einem Konzernumsatz von 1,358 Mrd. EUR (+1,1%) habe der Rüstungs- und Automotive-Konzern ein operatives Ergebnis von 34 (54) Mio. EUR erzielt. Der Konzern kassiere seine Prognose für das Gesamtjahr, da aufgrund der Corona-Krise eine Aussage zum Bereich Auto-motive derzeit nicht möglich sei, habe es geheißen.



Eine auf 661 Mio. EUR mehr als verdreifachte Risikovorsorge (wegen erwarteter Kreditausfälle durch Corona) habe den Vorsteuer-Gewinn von ING um 35,7% auf 1,017 Mrd. EUR einbrechen lassen. Netto seien 670 Mio. EUR (-40,1%) in der Kasse geblieben.



Der Euro habe sich am Freitag trotz schwacher deutscher Konjunkturzahlen nur unwesentlich nach unten bewegt.



Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China und die Preiserhöhung durch Saudi-Arabien hätten bei den Ölpreisen für weiter anziehende Notierungen gesorgt. Gold sei auch vor dem Wochenende wieder über der Marke von 1.700 USD je Feinunze geblieben. Seit nunmehr einem Monat bleibe das gelbe Metall damit in einer engen Spanne gefangen. (11.05.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch schwache US-Arbeitsmarktdaten konnten den Anlegern am deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,35%, MDAX +0,94%, TecDAX +1,15%) die Laune nicht verderben, so die Analysten der Nord LB.Stattdessen hätten sie ihr Augenmerk auf positive Nachrichten zum Handelsstreit gelegt. Freundlich seien die Siemens -Zahlen interpretiert worden; die Aktie habe 4,77% gewonnen. Auch die Berichterstattung von HeidelbergCement (+5,61%) sei gut angekommen.Die katastrophalen US-Arbeitsmarktdaten seien von den Anlegern an der Wall Street ( Dow Jones +1,91%, S&P-500 +1,69%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,58%) weggesteckt worden, da man im Vorfeld vereinzelt noch schlechtere Zahlen erwartet habe. Zudem sei das Geschehen durch Lockerungen der Corona-Beschränkungen und hoffnungsvolle Signale im Handelsstreit begünstigt worden. Nikkei-225 starte freundlich in die Woche: 20.483 (+1,5%).