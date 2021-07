Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Sentiment-Schwankungen am Aktienmarkt sindaktuell sehr ausgeprägt und führen in der Konsequenz zu teils deutlichen Kursausschlägen in beide Richtungen, so die Analysten der Helaba.



Die letzten Handelstage würden als gutes Beispiel dienen. Am Donnerstag sei es für den DAX (|ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) deutlich abwärts gegangen, am Freitag sei prompt die Erholung gefolgt. Das spannende daran sei, dass die Argumente, welche für Schwankungen verantwortlich seien, nicht innerhalb weniger Stunden ins Gegenteil umschlagen würden. Zuletzt hätten die Sorgen im Zusammenhang mit der Delta-Variante wieder zugenommen. Mancherorts würden die Infektionszahlen steigen, so sei Spanien bereits zum Risikogebiet erklärt worden. Tourismusaktien, aber nicht nur die, hätten erneut zu leiden. Aber auch die möglichen Auswirkungen auf die erwartete Konjunkturerholung würden belasten. Die von China verschärfte Kontrolle auf die im Ausland an der Börse gehandelten chinesischen Unternehmen belaste insbesondere die Technologiewerte, da die neuen Vorschriften Auswirkung auf die Kapitalbeschaffung hätten. Darüber hinaus werde die in dieser Woche an Fahrt aufnehmende US-Quartalsberichtssaison im Fokus stehen. Neben den Ergebnissen gelte es, die Ausblicke der Firmen unter die Lupe zu nehmen.



EINSCHÄTZUNG MIT MARKTT ECHNIK: Auf der Unterseite sei die 55-Tage-Linie wieder übersprungen worden und auf der Oberseite sei ebensolches mit Blick auf den 21-Tage-Durchschnitt gelungen. Insgesamt sei festzuhalten, dass beim DAX die Schwächeanzeichen bei den Indikatoren noch überwiegen würden und zuletzt fallende Hoch-und Tiefpunkte hätten beobachtet werden können. Lediglich zehn DAX-Werte würden einen positiven DMI aufweisen, während nur 12 Titel über ihrem 50-Tage-Durchschnitt notieren würden. Letztgenannter Aspekt sei angesichts des Kursniveaus des deutschen Leitindex bemerkenswert und deute auf vorhandene Strukturschwächen hin. Unterstützungen seien bei 15.460, 15.336, 15.288 und 15.239 Punkten zu finden. (12.07.2021/ac/a/m)



