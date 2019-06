Der Immobilieninvestor DIC Asset übernehme vom Finanzinvestor KKR die GEG German Estate Group, einen auf Gewerbeimmobilien spezialisierten Immobilien-Investment- und Asset-Manager. Der Kaufpreis betrage 225 Mio. EUR in bar und werde aus bestehenden Barmitteln bezahlt, habe DIC mitgeteilt. Durch die Akquisition erhöhe sich das verwaltete Vermögen auf 7 Mrd. EUR, habe es weiter geheißen. Zudem habe das Unternehmen die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr erhöht und rechne nun mit einem FFO von 88 bis 90 (bisher: 70 bis 72) Mio. EUR.



Der österreichische Stahlkonzern voestalpine habe im Geschäftsjahr 2018/19 mit 13,6 Mrd. EUR (+5,1%) einen neuen Umsatzrekord aufgestellt. Interne wie externe negative Einmaleffekte hätten allerdings dafür gesorgt, dass das operative Ergebnis (EBITDA) um 19,9% auf 1,56 Mrd. EUR zurückgegangen sei. Nach Steuern habe der Gewinn bei 458,6 Mio. EUR gelegen, ein Minus von 44,4%. Für 2019/20 peile der Konzern eine stabile Entwicklung des EBITDA an.



Eine starke Nachfrage nach Cloud-Anwendungen habe bei Salesforce.com in Q1 zu einem Umsatzsprung von 24% auf 3,74 Mrd. USD geführt. Netto habe der SAP-Konkurrent 392 (344) Mio. USD verdient. Der Konzern habe zudem seine Ergebnis- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr erhöht.



Die Euronotierung habe gestern zugelegt. Geholfen hätten eine Dollarschwäche und die stärker als erwarteten Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone. Der kurzfristige Sprung über 1,13 USD habe allerdings nicht gehalten werden können.



Die Ölpreise hätten nach gestiegenen Rohöllagerbeständen deutlich nachgegeben. Gehe dem Gold die Puste aus? Von wegen! Mit einem erneut deutlichen Plus habe sich das glänzende Edelmetall, u.a. dank eines schwachen USD, aus dem Handelsgeschehen verabschiedet. (06.06.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,08%, MDAX +0,60%, TecDAX +1,08%) blieb gestern ohne große Veränderungen, so die Analysten der Nord LB.Zwar unterstütze nach wie vor die Zinssenkungsfantasie, doch hätten die Daten vom US-Arbeitsmarkt einen weiteren Anstieg vermasselt.An den US-Börsen ( Dow Jones +0,8%, S&P-500 +0,8%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,6%) habe sich das gleiche Bild wie am deutschen Aktienmarkt gezeigt. Auch hier sei ein weiteres Plus vom enttäuschenden US-Arbeitsmarkt kassiert worden. Gefragt gewesen sei Salesforce.com ( ISIN US79466L3024 WKN A0B87V ) mit einem Kursplus von über 5%. Nikkei-225 notiere mit 20.774,04 Punkten wenig verändert.