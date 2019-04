Givauden (ISIN CH0010645932 / WKN 938427) habe seinen Q1-Umsatz um 16,6% auf CHF 1,39 Mrd. steigern können. Der Weltmarktführer für Aromen- und Düfte peile ein Umsatzplus von 4-5% p.a. sowie einen Cashflow von 1217% der Verkaufserlöse an.



Sika melde einen Rekordumsatz für Q1. Der Erlös des Schweizer Bau-Chemiekonzerns sei um 7,1% auf CHF 1,6 Mrd. gestiegen. Für 2019 werde mit einer Umsatzsteigerung von 6 bis 8% sowie einer überdurchschnittlichen Gewinnsteigerung gerechnet.



Die Zahl der verkauften Konzernfahrzeuge bei Volkswagen sei im ersten Quartal 2019 rückläufig gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien bei VW 4,5% und bei Audi 3,6% weniger Fahrzeuge ausgeliefert worden.



Von den 10% der Stellen, die Bayer bis Ende 2021 abbauen wolle, würden 4.500 auf deutsche Arbeitsplätze entfallen. Betriebsbedingte Kündigungen solle es nicht geben, ebenso habe das Sparprogramm nichts mit der Übernahme des Unkrautvernichters Monsanto zu tun, habe es in Leverkusen geheißen.



Der Eurokurs habe sich von der Verschärfung des Handelsstreits mit den USA nicht besonders stark unter Druck setzen lassen und nach leichten Abgaben im Nachmittagsgeschäft am späteren Abend wieder etwas zugelegt.



Zwar würden hohe Angebotsrisiken die Ölpreise stützen, dennoch seien die Notierungen für US-Öl und Rohöl aus der Nordsee unter Druck geraten. Am Vormittag hätten die Ölpreise jeweils fünfmonatige Höchststände erreicht. Der Goldpreis habe an der freundlichen Tendenz des Vortages angeknüpft und über 1.300 USD geschlossen. (10.04.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Erst drückte der Zollstreit mit den USA auf die Anlegerstimmung, dann erholte sich der DAX um die Mittagszeit und ging ins Plus, so die Analysten der Nord LB.Offenbar hätten die Gespräche May-Merkel für Hoffnung auf einen freundlicheren Brexit-Ausgang gesorgt. Schließlich sei aber wieder Trump in die Märkte gegrätscht und habe den Bruchpiloten gespielt. An der deutschen Börse ( DAX -0,94%, MDAX -1,11%, TecDAX -0,92%) hätten die Indices schließlich nachgegeben. SAP sei nach Downratings größter DAX-Verlierer mit -3,44% gewesen.Die Wall Street ( Dow Jones -0,07%, S&P-500 -0,6%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,6%) sei aus zwei Gründen gestern unter Druck geraten. Zum einen habe die Angst vor einer neuen Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und Europa belastet und zum anderen habe der jüngste Wirtschaftsausblick des Internationalen Währungsfonds die Anleger verunsichert. Boeing habe in Q1 einen drastischen Auftragsrückgang verzeichnet. Die Aktie sei um 1,5 Prozent gesunken. Nikkei 225 sei den US-Vorgaben und tendierte bislang schwächer gefolgt (aktuell -0,7%; 21.667,36 Punkte).