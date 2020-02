Der Nikkei 225 notiere freundlicher: +0,5% auf 23.084,59 Punkte.



Wegen des immer länger dauernden weltweiten Flugverbots der Unglücksmaschine Boeing 737 MAX werde die irische Airline Ryanair ihr langfristiges Ziel für das Passagierwachstum nicht erreichen. Die geplante Marke von 200 Millionen Fluggästen bis März 2024 sei nicht zu erreichen, frühestens 2025 oder 2026.



Die Medizintechnik-Sparte von Siemens sei mit einem Gewinnrückgang ins neue Geschäftsjahr 2019/20 gestartet. Der Nettogewinn von Siemens Healthineers sei in Q1 (per Ende Dezember) um 12% auf 304 Mio. EUR zurückgegangen und habe damit klar unter den Schätzungen gelegen. Vor allem der für gewöhnlich zuverlässigste Gewinnbringer, das Geschäft mit Röntgen-, Ultraschall- und MRT-Geräten, habe geschwächelt. Dabei sei der Konzernumsatz von Oktober bis Dezember auf vergleichbarer Basis um 5,5% auf knapp 3,6 Mrd. EUR gestiegen. Die operative Umsatzrendite sei auf 13,5% (Q1 2018/19: 16,4%) eingebrochen.



Teile einer für Montag geplanten Rede von Premierminister Boris Johnson hätten dem Pfund Sterling den größten Kursrutsch des Jahres eingebrockt. Der Euro sei stabil in die neue Woche gestartet, habe im Laufe des Tages jedoch nachgegeben.



Die Ölpreise seien weiter im Sinkflug. Die OPEC gerate zunehmend unter Druck, mit zusätzlichen Angebotskürzungen den Nachfragerückgang auszugleichen. Beim Gold seien die glänzenden Zeiten gestern ebenfalls vorbei gewesen. Marktteilnehmer hätten von Gewinnmitnahmen berichtet. (04.02.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Ein neues Bild am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,49%, MDAX +0,22%, TecDAX +0,13%): Nach dem Kursrutsch in der vergangenen Woche trauen sich Anleger wieder zurück, so die Analysten der Nord LB.Der DAX habe die 13.000-Punkte Marke zurückerobert. Spitzenreiter im DAX seien nach einem positiven Analystenkommentar SAP mit +1,9% gewesen, während Deutsche Bank 1,9% nach Gewinnmitnahmen abgegeben hätten.Nach dem jüngsten Kursrutsch sei auch an der Wall Street ( Dow Jones +0,5%, S&P 500 +0,7%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,3%) die Zuversicht zurückgekehrt. Gute Stimmung hätten unter anderem ermutigende Konjunkturdaten ausgelöst. So habe sich der ISM PMI Manufacturing zu Beginn des Jahres erfreulicher als erwartet verbessert. Die wichtige Stimmungsumfrage notiere bei 50,9 Punkten und damit wieder über der kritischen 50er Marke. Zudem hätten zuletzt die regionalen Stimmungsumfragen für das Verarbeitende Gewerbe überzeugt.