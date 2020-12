Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete gestern mit leichten Gewinnen in den Handel, berichten die Analysten der Helaba.Die höchsten Kursgewinne hätten Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) mit +3,04% und Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) mit +1,68% verzeichnet. Mit Blick auf die aktuelle Lage lasse sich konstatieren, dass der deutsche Leitindex zurzeit durch die Hoffnungen auf weitere Corona-Impfstoffe gestützt werde. Die Infektionszahlen seien jedoch unverändert hoch und in diesem Umfeld scheine die Möglichkeit einer Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen oder sogar eines harten Lockdowns aktuell nicht allzu viel Gewicht zu haben. Potenzial für eine Verschlechterung der Stimmungslage gebe es außerdem vonseiten der Brexit-Verhandlungen und des laufenden EU-Gipfels. Bisher habe keine Einigung über das zukünftige Handelsverhältnis zwischen der Europäischen Union und Großbritannien erzielt werden können. Die nächste Verhandlungsfrist sei auf Sonntag festgesetzt worden. Sollte es jedoch weiterhin keine Fortschritte geben, drohe der harte Brexit zum Ende dieses Jahres.Der ungelöste Brexit sowie der EU-Gipfel würden Potenzial für eine Eintrübung des Sentiments bergen. Die bestehenden Risiken sollten somit nach Erachten der Analysten nicht ausgeblendet werden. Auf Hürden treffe der DAX an den Marken von 13.360, 13.411, 13.460 und 13.510. Haltemarken lokalisieren die Analysten der Helaba zunächst an der 21-Tagelinie bei 13.232, welche gestern zeitweise unterschritten wurde. Darunter könnten Verluste bis 13.163 und bis in den Bereich 13.000 folgen. (11.12.2020/ac/a/m)