Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich am Donnerstag im Vergleich mit den Handelsverläufen der Vortage nahezu unverändert, so die Analysten der Helaba.



Einmal mehr sei festzustellen gewesen, dass Impulse und damit auch die Schwungkraft gefehlt hätten, um den deutschen Leitindex deutlich über die 15.300er Marke zu hieven. Auch die angelaufene US-Quartalsberichtssaison, beispielsweise hätten die Banken die Erwartungen teils deutlich übertreffen können, sei bisher nicht dazu geeignet gewesen, für neuen Rückenwind zu sorgen. Insofern stehe einerseits die Frage im Raum, was passieren müsste, um dem DAX neuen Schwung zu verleihen. Andererseits nehme das Risiko für Rücksetzer kontinuierlich zu, je länger ein Ausbruchsimpuls nach oben auf sich warten lasse. Gesucht seien gestern die Aktien von Immobilienkonzernen wie Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) und Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) gewesen, nachdem das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel gekippt sei.



Der DAX befinde sich weiterhin in einer Konsolidierung, welche mit dem heutigen Tag neun Kerzen umfasse. Derartige Formationen würden in der Regel nach zehn Tagen aufgelöst, andernfalls müsste von einer großen Konsolidierung ausgegangen werden. Einem Ausbruch in Richtung des Haupttrends sei generell eine höhere Wahrscheinlichkeit zuzuschreiben. Allerdings gelte es derzeit zu beachten, dass das Momentum zuletzt schwach ausgeprägt gewesen sei und eine Reihe von Indikatoren widersprüchliche Signale liefern würden. Auf das Ende eines großen Preis- und Zeitzyklus in dieser Woche sind die Analysten der Helaba an dieser Stelle bereits gestern eingegangen. Im Kontext mit der kurzfristigen Konstellation würden die kommenden Tage versprechen, aus charttechnischer Sicht spannend zu werden. (16.04.2021/ac/a/m)

