Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kommt aktuell kaum von der Stelle, so die Analysten der Helaba.Heute würden die Zahlen, unter anderem von Bed, Bath & Beyond (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, Nasdaq Ticker-Symbol: BBBY), Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS), Infosys (ISIN: US4567881085, WKN: 919668), J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Ticker-Symbol: JPM) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) (alle vor Marktöffnung) präsentiert. Darüber hinaus wird der Börsengangvon Coinbase große Aufmerksamkeit auf sich ziehen.Die laufende Konsolidierung des DAX erstrecke sich mit dem heutigen Tag über mittlerweile sieben Kerzen. Derartige Formationen würden in der Regel innerhalb von 10 Candles aufgelöst. Sollte dies in diesem Zeitfenster nicht der Fall sein, müsste von einer "großen Konsolidierung" ausgegangen werden, welche gewöhnlich 21-29 Kerzen umfasse. Unterstützungen für den DAX seien bei 15.114, 15.028, 14.971 und 14.902 Zählern zu finden. Erste Projektionen auf der Oberseite würden sich bei 15.374 und 15.508 Punkten definieren lassen. (14.04.2021/ac/a/m)