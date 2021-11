Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich, unbeeindruckt von den steigenden Corona-Zahlen, weiterhin in der Nähe der jüngst markierten Rekordmarken, so Christian Schmidt von der Helaba.Wie bereits an dieser Stelle mehrfach bemängelt, würden jedoch die begleitenden Handelsumsätze zu wünschen übrig lassen. Auch das Momentum schwäche sich zunehmend ab. Derweil scheinen hohe Inflationszahlen am Aktienmarkt kaum eine Rolle zu spielen, so die Analysten der Helaba. Offenbar vertraue man den Aussagen der EZB, dass es sich lediglich um ein temporäres Phänomen handeln würde. Auch wenn es am Verlauf des DAX bislang nicht abgelesen werden könne, so nähmen die Zweifel an dieser Aussage zu. Die Preissteigerungen hätten zuletzt das höchste Niveau seit dem Jahr 1990 erreicht und die Notenbanken selbst würden mit ihrer Geldpolitik dazu beitragen. Zudem spiele die Beeinträchtigung der Lieferketten eine Rolle. Bedingt durch diese könnten viele Waren nicht mehr so günstig wie lange Zeit üblich importiert werden. Wie lange all diese Entwicklungen von den Märkten noch ignoriert werden könnten, sei fraglich. Zumal auch die Spekulation über eine mögliche US-Zinserhöhung immer früher ansetze. Einmal mehr gelte es, auch zu betonen, dass die Bewertungsniveaus noch immer ambitioniert ausfallen würden.Zuletzt habe der DAX ähnliche Tageskerzen-Muster gezeigt. Auf eine dynamische Aufwärtskerze sei meist eine größere Anzahl von Dojis gefolgt. Insofern sei zunächst mit einer neuerlichen Seitwärtsphase zu rechnen, zumal der Spielraum auf der Oberseite sukzessive geringer werden dürfte. Projektionsmarken würden sich, im aktuell nicht erwarteten Ausbruchsfall bei 16.334 Zählern, 16.406 Zählern und 16.492 Zählern finden. Auf der Unterseite würden sich Supports bei 16.193 Zählern, 16.123 Zählern und 15.990 Zählern definieren lassen. (19.11.2021/ac/a/m)