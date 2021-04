DMG Mori (ISIN DE0005878003/ WKN 587800) habe in Q1 Einbußen gegenüber dem Vorjahr hinnehmen müssen. Bei Erlösen von 421,6 Mio. EUR (-8%) sei das EBIT um 53% auf 11,8 Mio. EUR eingebrochen. Dagegen hätten die Auftragseingänge um 34% auf 589,8 Mio. EUR gesteigert werden können. Die gut gefüllten Orderbücher würden den Werkzeugmaschinenbauer für das Gesamtjahr deutlich zuversichtlicher stimmen. Der Auftragseingang solle bei rund 2,0 (bisher: 1,7) Mrd. EUR liegen, beim Umsatz würden 1,8 (bisher: 1,7) Mrd. EUR erwartet und das EBIT solle einen Sprung auf 60 (bisher: 30) Mio. EUR machen.



Uniper (ISIN DE000UNSE018/ WKN UNSE01) habe in Q1 nach vorl. Zahlen ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (adjusted EBIT) von 730 (Vj.: 651) Mio. EUR erzielt. Vor allem außerordentliche Gewinne im globalen Energiehandel hätten das Ergebnis begünstigt, habe es geheißen. Der Versorger blicke nun optimistischer auf das Gesamtjahr und erwarte ein adjusted EBIT in der Spanne von 800 bis 1.050 (bisher: 700 bis 950) Mio. EUR. Auch unter dem Strich solle mit 650 bis 850 (550 bis 750) Mio. EUR deutlich mehr übrig bleiben als geplant.



Höhere Einnahmen aus dem Raffineriegeschäft und dem Erdgashandel sowie die gestiegenen Ölpreise hätten BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) in Q1 einen signifikanten Gewinnanstieg beschert. Der Nettogewinn sei gegenüber dem Vorjahr auf 2,63 (0,79) Mrd. USD gesprungen.



Novartis (ISIN CH0012005267/ WKN 904278) habe in Q1 unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten. Nach Unternehmensangaben hätten sich Patienten mit Arztbesuchen und operativen Eingriffen zurückgehalten. Allerdings gehe der Arzneimittelhersteller von einer Normalisierung des Gesundheitsbetriebs bis zur Jahresmitte aus und habe daher seine Jahresprognose bekräftigt. In Q1 sei der Nettoumsatz unter Ausschluss von Wechselkursschwankungen um 2% auf 12,41 Mrd. USD zurückgegangen, das op. Kernergebnis sei um 8% auf 3,957 Mrd. USD gesunken.



Nach anfänglichen Kursverlusten habe der Euro in die Spur zurückgefunden und nur wenig verändert geschlossen.



Die Ölpreise hätten sich am Dienstag etwas verbessert. Auch die Bestätigung der OPEC+ Minister, die Ölmenge nach und nach auszuweiten, habe die Kursgewinne nicht stoppen können. Der Goldpreis habe sich erneut nur wenig bewegt. (28.04.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Einen Tag vor der Sitzung der US-Notenbank haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten, so die Analysten der Nord LB.Die Indices hätten bei nur geringen Ausschlägen uneinheitlich geendet. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,31% gefallen, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,06% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,08% gestiegen.Auch an der Wall Street (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,01%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,02%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,34%) hätten sich die Anleger angesichts der anstehenden FED-Sitzung nicht aus dem Fenster lehnen wollen.Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) tendiere aktuell 0,36% höher bei 29.098 Zählern.