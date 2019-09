Airbus-Titel (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) hätten als einer der größten Verlierer im Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mehr als 3% eingebüßt. Auslöser für den Kursrutsch sei ein Medienbericht gewesen, demzufolge die WTO die EU-Subventionen für den Flugzeugbauer für widerrechtlich halte. Strafzölle der USA auf europäische Importgüter könnten demnach für rechtens erklärt werden.



Besser sei es für die Anteilsscheine von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) gelaufen, die an der DAX-Spitze um gut 2,5% hätten zulegen können. Der Zahlungsdienstleister wolle über einen Ausbau der Zusammenarbeit mit dem chinesischen Kreditkartenriesen Unionpay die Geschäfte in China ankurbeln.



Im Zuge einer positiven Analysteneinschätzung hätten die gebeutelten Fahrdienst-Vermittler Lyft (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) und Uber (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) jeweils um über 3,5% zugelegt.



Nach US-Börsenschluss würden heute noch Adobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) und FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) ihr Zahlenwerk zum abgelaufenen Quartal präsentieren. (17.09.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Profiteure des starken Ölpreisanstiegs waren am Montag erwartungsgemäß die Papiere der großen Förderkonzerne wie Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM), BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) oder ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) mit Kursgewinnen im Bereich von 1,5 bis 4%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Fluggesellschaften seien dagegen unter Druck geraten, weil sich ein höherer Ölpreis unmittelbar in höheren Treibstoffrechnungen niederschlagen dürfte. Schlusslicht im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seien folgerichtig die Anteile von Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) (-2,8%) gewesen, während die Aktien von American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G) gar um über 7% eingebrochen seien.