Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zuletzt trübte sich das Sentiment am deutschen Aktienmarkt ein, so Christian Schmidt von der Helaba.



Dies und andere Faktoren würden die Vermutung nahe legen, dass die Luft, zumindest temporär, raus zu sein scheine. Die Gründe dafür seien vielfältiger Natur. Weiterhin würden die bestehenden Probleme wie Lieferkettenunterbrechungen, hohe Energie- und Rohstoffpreise, Inflationsgefahren und nicht zuletzt die Coronalage den Ton angeben. Nach der Nominierung von Jerome Powell für eine weitere Amtszeit als FED-Chef halte sich zudem die Erwartung im Markt, dass die US-Geldpolitik zügiger gestrafft werden könnte, als dies bisher unterstellt worden sei. Auf der anderen Seite habe es jüngst an neuen, positiven Impulsen gefehlt, um für Rückenwind und entsprechendes Aufwärtsmomentum zu sorgen. Angesichts der bereits erreichten Kurs- und Bewertungsniveaus wären diese aber umso wichtiger. Die von technischer Seite schon seit geraumer Zeit existenten Warnsignale scheinen sich zu bewahrheiten, so die Analysten der RBI.



Dem DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei es nicht gelungen, die zu Beginn der Woche eröffnete Kurslücke zu schließen. Damit sei verstärkt von einem sogenannten "breakaway gap" auszugehen, zumal dadurch eine kurzfristige Aufwärtslinie unterschritten worden sei. Diese Gaps würden sich dadurch auszeichnen, dass sie häufig, zumindest unmittelbar, nicht geschlossen würden. Hinzu komme, dass zum zweiten Mal ein unterhalb der 21-Tagelinie liegender Schlusskurs etabliert worden sei. Insofern gelte es, den Blick nach unten zu richten. Weitere Supports seien bei 15.800 Punkten, 15.760 Punkten, 15.678 Punkten (100-Tagelinie) und 15.645 Punkten (55-Tagedurchschnitt) zu finden. (25.11.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >