Weltweit würden in führenden Industrie- und Schwellenländern billionenschwere Hilfsprogramme aufgelegt, um die Folgen des gleichzeitigen Angebots- und Nachfrageschocks abzumildern. Volkswirte würden davon ausgehen, dass die durch das Coronavirus ausgelöste Rezession heftig, aber vergleichsweise kurz ausfallen werde. Eine Bedingung dafür: Die Pandemie verlaufe im Rest der Welt sowie in China - dort würden flächendeckende Neuansteckungen inzwischen ausbleiben. Die Postbank sei optimistisch, dass eine systemische Krise noch verhindert werden könne.



Würden die umfangreichen fiskalischen und monetären Maßnahmen greifen, könnte auch die Erholung der Aktienmärkte schneller vonstatten gehen als in früheren Bärenmärkten. In der Vergangenheit habe der europäische Markt im Schnitt 15 Monate benötigt, um die Verluste zu kompensieren. Die Dauer der aktuellen Schwächephase werde maßgeblich davon abhängen, wie früh sich eine Eindämmung der Ausbreitung von Corona abzeichne.



Geringere Ausschüttung. Unterdessen dürften die Gewinne der europäischen Unternehmen 2020 deutlich einbrechen. Dieser Abschlag könnte aber schon in den Kursen eingepreist sein. Möglicherweise habe der Aktienmarkt in Europa (STOXX 600) bereits seinen Tiefststand gesehen.



Auch der Blick auf die Dividenden der vergangenen 50 Jahre zeige, dass der Markt bereits eine tiefe Rezession einpreise. Mit Ausnahme der Großen Finanzkrise, in der die Gewinnausschüttungen um durchschnittlich 30% gesenkt worden seien, hätten die Kürzungen fast nie über 10% gelegen. Aktuell betrage die Dividendenrendite des Aktienindex MSCI Europe 5% - und liege deutlich über dem langjährigen Mittelwert von 3,6%. Auf Basis der Kursabschläge lasse sich argumentieren, dass in den Kursen bereits außergewöhnlich hohe Dividendenkürzungen (28%) eingepreist seien - erste Meldungen aus den Konzernzentralen würden darauf hindeuten.



Interessante Perspektiven. Für DAX-Investoren könne das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) eine Orientierung liefern. Bei einem KBV von 1,0 entspreche der Börsenwert der Unternehmen dem Wert ihres bilanziellen Eigenkapitals. In außergewöhnlichen Marktphasen wie der DotCom-Blase, der Weltwirtschaftskrise oder der Eurokrise sei das DAX-KBV auf Werte von rund 0,9 gesunken. Beim aktuellen Buchwert entspräche dies einer Bodenbildung bei rund 7.500 Punkten. Auch wenn sich das DAX-KBV nie lange unter der Marke von 1,0 aufgehalten habe, ergebe sich hier ein Kursrisiko von zuletzt fast 25%. Mittelfristig sei die Postbank aber optimistisch - und sehe für den DAX in zwölf Monaten ein zweistelliges Kurspotenzial. (Perspektiven April 2020) (15.04.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Kein Zweifel: Der März 2020 hat auch in den Annalen der Börse seinen Platz sicher, so die Analysten von Postbank Research.Noch im Januar hätten die Investoren an den globalen Kapitalmärkten vergleichsweise gelassen auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China reagiert - und bis Mitte Februar eine Reihe bedeutender Aktienindices auf historische Rekordstände getrieben. Doch als SARS-CoV-2 Europa und die USA erreicht habe, habe sich die Lage dramatisch geändert - erst schrittweise, dann im Eiltempo. Aus einer regional begrenzten Epidemie sei eine Pandemie geworden, der Gemütszustand der Anleger sei von Gelassenheit zu Panik gewechselt.Der Ausverkauf an den Börsen habe es locker mit den Kurseinbrüchen während der Eurokrise (ab 2010), Wirtschafts- und Finanzkrise (ab 2007), dem Platzen der Internetblase und "9/11" (ab 2000/2001) oder der Asienkrise (1997) aufnehmen können. Bedeutende Aktienindices rund um den Globus hätten innerhalb weniger Wochen stark nachgegeben. In der Spitze hätten in den USA und in Europa sogar fast 40% betragen.